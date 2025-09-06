Milano si trasforma in un paradiso per gli appassionati di motori con un'iniziativa che unisce il fascino dei modellini in scala e il brivido della massima competizione automobilistica. Dal 4 al 7 settembre, Piazza Gae Aulenti diventerà il cuore pulsante della passione motoristica grazie al village targato Hot Wheels e FORMULA 1. Un evento speciale che si inserisce nel calendario del Gran Premio d'Italia 2025, offrendo quattro giorni di intrattenimento dove miniature e adrenalina si fondono in un'esperienza immersiva per tutte le età.

La storica piazza milanese, simbolo della Milano contemporanea e innovativa, si trasformerà in un hub dedicato alla velocità dove i visitatori potranno immergersi nell'universo delle iconiche macchinine Hot Wheels e della Formula 1. Non si tratterà di una semplice esposizione, ma di un allestimento dove gli appassionati di tutte le età potranno esplorare le ultime novità del mondo dei collezionabili automobilistici, testarli personalmente e arricchire la propria collezione con acquisti esclusivi.

Un'esperienza immersiva tra modellini e Formula 1

L'evento rappresenta un'occasione unica per scoprire le ultime novità della collezione Hot Wheels dedicate alla Formula 1, con modellini che riproducono fedelmente i bolidi che si sfideranno sul circuito di Monza.

I visitatori non solo potranno ammirare questi piccoli capolavori ingegneristici, ma avranno anche la possibilità di testarli personalmente, verificandone le prestazioni e la qualità costruttiva che ha reso il marchio Hot Wheels un'icona globale nel mondo dei giocattoli.

Fa bella mostra di sè anche il modello di punta della nuova linea Mattel Brick Shop di modelli costruibili: la stupenda Mercedes-Benz 300 SL da 1.600 pezzi

Sono inoltre in visione, da provare e in vendita anche i due circuiti di gara legati alla Formula1:

Hot Wheels Racing Formula 1 Circuito Sprint

Hot Wheels Race Formula 1 Circuito Grand Prix

Tra le attrazioni principali dell'evento spicca un elemento che lascerà a bocca aperta grandi e piccini: una riproduzione in dimensioni reali di una monoposto Hot Wheels FORMULA 1.

Questo straordinario pezzo da esposizione rappresenterà sicuramente uno dei punti focali per gli appassionati di fotografia, offrendo uno scenario perfetto per scatti memorabili da condividere sui social media.

La scelta di organizzare l'evento in concomitanza con il Gran Premio d'Italia 2025 non è casuale: Milano si prepara ad accogliere migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo per l'appuntamento di Monza, e il village rappresenta un'estensione cittadina dell'esperienza Formula 1.

Una sinergia perfetta tra il mondo del giocattolo e quello dello sport motoristico che celebra la passione comune per velocità, tecnologia e design.

La passione per i motori non conosce limiti di scala.

L'ingresso al village è gratuito e accessibile a tutti, rendendo l'iniziativa un'opportunità imperdibile per famiglie, collezionisti e semplici curiosi di vivere un'esperienza unica nel cuore di Milano.

Un modo per premiare la passione degli italiani per i motori, in un paese dove la cultura automobilistica è profondamente radicata nella storia e nell'identità nazionale.