La saga di Metal Gear ha lasciato un segno indelebile nella storia del videogioco, tra colpi di scena, innovazioni di gameplay e personaggi che sono diventati vere e proprie icone.
Non è quindi sorprendente che i fan continuino a chiedere a gran voce nuove riedizioni in chiave moderna, capaci di riportare in vita le atmosfere create da Hideo Kojima con la potenza tecnica delle piattaforme attuali.
Dopo l’uscita di Metal Gear Solid Delta (che trovate scontato qui), il dibattito sul futuro della serie si è riacceso: meglio dare nuova linfa ai grandi classici già noti o andare a riscoprire i capitoli meno celebrati?
Per questo motivo vi lanciamo una domanda semplice ma cruciale: quale capitolo di Metal Gear vi piacerebbe veder tornare in formato remake?