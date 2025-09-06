Si ai Remake a patto che restino fedei come ha fatto delta! Il prossimo capitolo deve essere senz'altro mgs 1 per psx dove l aggiornamento grafico sarebbe importante e veramente d impatto rispetto a delta! Poi gli unici che meritano un vero remake e con cui possono prendersi piu libertà (nel gamplay e storia oltre che alla grafica) ma sempre seguendo l ottimo e sublime mgsV come meccanica sono i 2 metal gear per nes!

Mostra altro Mostra meno