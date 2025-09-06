Avatar di Tyrael87 0
Naturale che vinca la prima opzione.

Comunque Snake's Revenge è "apocrifo", non è uno dei capitoli originali, è Metal Gear 2: Solid Snake quello che andrebbe messo.
Naturale che vinca la prima opzione. Comunque Snake's Revenge è "apocrifo", non è uno dei capitoli originali, è Metal Gear 2: Solid Snake quello che andrebbe messo.
Hai assolutamente ragione. E' stato aggiunto anche il "vero" sequel.
Si ai Remake a patto che restino fedei come ha fatto delta! Il prossimo capitolo deve essere senz'altro mgs 1 per psx dove l aggiornamento grafico sarebbe importante e veramente d impatto rispetto a delta! Poi gli unici che meritano un vero remake e con cui possono prendersi piu libertà (nel gamplay e storia oltre che alla grafica) ma sempre seguendo l ottimo e sublime mgsV come meccanica sono i 2 metal gear per nes!
Hai assolutamente ragione. E' stato aggiunto anche il "vero" sequel.

Perfetto grazie!
Visto che la scelta a quanto vedo dai risultati cade in modo scontato su MGS 1 per PSX, la vera incognita sarà il riuscire a riproporre in maniera moderna e rivisitata il giusto, le meccaniche di gioco dell'epoca, come la gestione della telecamera fissa e quant'altro, ma poi, sarei curioso di vedere come approccieranno la situazione di gioco che si verificherà con Psycho Mantis e la rottura della quarta parete. Ovvio che è tutta un'ipotesi, ma ormai è quantomeno certo che Konami farà i remake dei restanti capitoli in ordine cronologico.
Strano che il più votato è metal gear 1 ps1 il piu bello 🤣🤣🤣 e konami che tiene a cuore i fan fa il remake del 3 poi uno si chiede xche falliscono squarenix uguale
Dovrebbero andare con ordine e fare Peace Walker, Metal Gear 1, 2, e MGS. E magari una remaster di Guns Of The Patriots. Così ci campano per anni.
