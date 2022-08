Assassin’s Creed Infinity, il reveal sarebbe vicino (e ci sono sorprese)

Un nuovo capitolo della saga di Assassin’s Creed è attualmente in lavorazione è cosa nota, il quale dovrebbe chiamarsi Assassin’s Creed Infinity.

Dopo Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare in offerta speciale su Amazon) la saga è pronta infatti a tornare sulle scene con un episodio che promette di essere abbastanza rivoluzionario.

Settimane fa il giornalista Jason Schreier ha infatti reso noto che Baghdad sarà il setting del nuovo episodio, sebbene al momento non vi sia nulla di certo.

E se i fan vogliono un Assassin’s Creed nel Giappone Feudale (come dimostra anche un fan trailer in Unreal Engine 5), arrivano ora nuove e interessanti indiscrezioni su Infinity.

Secondo alcune fonti di Jeff Grubb ritenute seriamente affidabili, Assassin’s Creed Infinity avrà al lancio due ambientazioni differenti (via GamingBolt).

Ma non solo: sempre stando alle parole del noto giornalista e insider, i primi dettagli ufficiali arriveranno a settembre, ossia tra una manciata di settimane, mentre una delle due location su cui il gioco sarà basato sarà proprio il tanto desiderato Giappone.

Stando alle informazioni note sino a questo momento, Infinity non sarà un capitolo come gli altri, bensì una piattaforma live service sviluppata da Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec che si espanderà negli anni con nuovi contenuti.

I giocatori visiteranno quindi diversi scenari a loro volta innestate in epoche temporali differenti: ciò starebbe a significare che il Giappone Feudale potrebbe tranquillamente essere una delle location di debutto.

Secondo i calcoli, quindi, le novità le avremo il prossimo mese, in occasione dell’Ubisoft Forward in programma per il 10 settembre (giorno in cui tra si chiuderanno le celebrazioni per il 15° anniversario di Assassin’s Creed). Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Parlando invece del classico Assassin’s Creed Valhalla, avete letto in ogni caso che da pochi giorni è disponibile la modalità roguelite gratis, Forgotten Saga?