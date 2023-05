Prime Gaming, disponibili da ora 4 nuovi giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili 4 nuovi giochi gratis su Amazon Prime Gaming: tutti gli utenti iscritti al servizio potranno iniziare a scaricarli sul proprio PC senza alcun costo aggiuntivo.

I giochi gratis offerti a cadenza settimanale sono infatti uno dei tanti vantaggi offerti dal servizio (trovate tutti i dettagli su Amazon), senza che sia necessario effettuare alcun acquisto sullo store.

Proprio come già accaduto con gli omaggi della scorsa settimana, anche oggi potrete scaricare sui vostri dispositivi ben 4 titoli, divisi anche stavolta in 2 classici di casa SNK e altre due piccole perle da non lasciarsi scappare.

Prime Gaming vi offre dunque la possibilità di scaricare gratuitamente 3 Count Bout, Karboard Kings Card Shop Simulator, The Almost Gone e Alpha Mission II: tutti i nuovi giochi gratis di maggio sono già disponibili per il download.

Per poterli provare fin da subito, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale dell'iniziativa al seguente indirizzo, per poi fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e sul pulsante "Riscatta gioco" per tutti i titoli che più vi interessano.

Troverete poi tutti i vostri nuovi omaggi pronti ad aspettarvi nell'apposita Amazon Games App: non sarà necessario possedere ulteriori account o iscrizioni a client PC diversi.

I due titoli offerti da SNK — 3 Count Bout e Alpha Mission II — resteranno disponibili per il riscatto entro la fine del 2023, mentre Kardboard Kings Card Shop Simulator e The Almost Gone resteranno disponibili per 33 giorni a partire da oggi: nonostante i tempi siano dunque molto generosi, vi consigliamo di riscattarli il prima possibile così da non dimenticarvene.

Vi anticipiamo che anche la prossima settimana saranno offerti 4 giochi gratis: saranno gli ultimi previsti per il mese di maggio, in attesa che Amazon annunci i nuovi omaggi di Prime Gaming.

I giochi gratuiti sono però solo una delle tante iniziative riservate ai giocatori: potete infatti trovare numerosi vantaggi per i vostri videogiochi preferiti, incluse Stellar Jade gratis per Honkai Star Rail, ultimo titolo degli autori di Genshin Impact.