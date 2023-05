Honkai Star Rail, ecco come avere Stellar Jade gratis con Prime Gaming

Oltre a una costante offerta di nuovi giochi gratis riscattabili ogni settimana, Prime Gaming propone anche diversi vantaggi sui titoli più popolari: nelle scorse ore è arrivata anche un pacchetto molto interessante per Honkai Star Rail, il nuovo free-to-play di HoYoverse, soprattutto perché include anche Stellar Jade gratis.

Ricordiamo infatti che questa valuta funziona esattamente come le Primogems di Genshin Impact: risparmiandone la giusta quantità sarà possibile utilizzarle per effettuare evocazioni negli appositi banner limitati.

Advertisement

Un'ottima opportunità da sfruttare proprio in occasione del debutto di Jing Yuan, il generale di Xianzhou protagonista del nuovo banner limitato di Honkai Star Rail: se non siete ancora riusciti a ottenerlo, avere a disposizione valute in-game extra può sempre fare comodo.

Per poter approfittare di questo bonus sarà innanzitutto necessario essere iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), condizione fondamentale per poter accedere agli omonimi vantaggi offerti da Prime Gaming.

Il pacchetto appositamente denominato "Bundle Prime Gaming #1" di Honkai Star Rail include al suo interno non solo 60 Stellar Jade, ma anche 40000 crediti e 5 Refined Aether: un aiuto a cui è difficile non rinunciare, soprattutto perché non richiede alcun costo aggiuntivo.

Dopo esservi assicurati di poter aderire all'iniziativa, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Ottieni contenuti di gioco" per ricevere un apposito codice con il vostro pacchetto bonus.

Potrete riscattarlo direttamente in-game, facendo clic sul pulsante con 3 puntini vicino al vostro profilo dall'icona del telefono e selezionando "Enter redemption code" oppure direttamente tramite browser, accedendo alla pagina ufficiale di HoYoverse e seguendo le apposite istruzioni.

Ricordiamo che questo speciale pacchetto gratuito resterà disponibile fino al 7 giugno 2023: avete dunque più di due settimane di tempo per ottenere queste risorse totalmente gratuite.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Honkai Star Rail è «una nuova sorprendente piccola gemma, rivelandosi molto di più di un semplice "Genshin Impact nello spazio"».

Restando in tema con l'abbonamento di casa Amazon, se non ne avete ancora approfittato, vi ricordiamo che sono ancora disponibili 4 nuovi giochi gratis: da domani dovrebbero invece arrivare ulteriori omaggi, che vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine.