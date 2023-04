Prime Gaming, annunciati i 15 nuovi giochi gratis di maggio 2023: c'è Star Wars

Amazon ha appena annunciato ufficialmente tutti i 15 giochi gratis che saranno disponibili su Prime Gaming a maggio 2023, in esclusiva per gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento.

Tra i tanti vantaggi proposti da Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) esiste infatti la possibilità di ottenere tanti nuovi giochi gratis ogni mese, distribuiti su cadenza settimanale.

Con un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il servizio in abbonamento ha confermato che il prossimo mese sarà distribuito lo stesso identico numero di giochi proposto ad aprile.

La novità più interessante sarà disponibile fin dal primo settimana di maggio 2023: tra i 15 giochi proposti gratuitamente ci sarà infatti anche Star Wars Rogue Squadron 3D, un grande classico che fu originariamente proposto su Nintendo 64 e, naturalmente, su PC.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis in arrivo su Prime Gaming, da segnare accuratamente sul vostro calendario:

Prime gaming: giochi gratis di maggio 2023

Star Wars: Rogue Squadron 3D — 5 maggio

— 5 maggio Super Sidekicks — 5 maggio

— 5 maggio Samurai Shodown IV — 5 maggio

— 5 maggio Planescape Torment: Enhanced Edition — 12 maggio

— 12 maggio Lake — 12 maggio

— 12 maggio Robo Army — 12 maggio

— 12 maggio Last Resort — 12 maggio

— 12 maggio Kardboard Kings — 19 maggio

— 19 maggio The Almost Gone — 19 maggio

— 19 maggio 3 Count Bout — 19 maggio

— 19 maggio Alpha Mission 2 — 19 maggio

— 19 maggio Lila's Sky Ark — 26 maggio

— 26 maggio Agatha Knife — 26 maggio

— 26 maggio King of the Monsters 2 — 26 maggio

— 26 maggio Kizuna Encounter — 26 maggio

Tutti i nuovi giochi gratuiti saranno proposti come di consueto tramite la Amazon Games App, con l'unica eccezione di Lila's Sky Ark che richiederà un codice da riscattare su Legacy Games — proprio come accaduto con uno degli ultimi giochi proposti ad aprile.

Naturalmente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena i nuovi omaggi di Prime Gaming saranno riscattabili, insieme alle eventuali istruzioni del caso.

Restando in tema di giochi gratis riscattabili su PC, non dimenticatevi di consultare Epic Games Store per gli ultimi omaggi settimanali di aprile.