Prime Gaming, disponibili da ora 4 nuovi giochi gratis di maggio

Sono ufficialmente disponibili da questo momento i nuovi giochi gratis settimanali di Prime Gaming, in occasione del secondo fine settimana di maggio.

Ogni venerdì è infatti possibile accedere a nuovi titoli gratuiti scaricabili su PC, offerti tramite l'omonimo servizio in abbonamento che tra i suoi numerosi vantaggi include un catalogo in continuo aggiornamento (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Advertisement

La scorsa settimana erano stati proposti 3 titoli particolarmente interessanti, tra i quali vi era anche un grande classico dedicato a Star Wars: per questo weekend, la lista è stata invece aumentata con ben 4 nuovi giochi.

I nuovi titoli gratuiti offerti da Prime Gaming sono infatti Lake, Planescape Torment Enhanced Edition, Last Resort e Robo Army: questi ultimi due titoli fanno parte dell'ormai nota collaborazione con SNK, aumentando ulteriormente il catalogo di classici per i fan più nostalgici.

Tutti i nuovi titoli in omaggio sono riscattabili e scaricabili utilizzando l'apposita Amazon Games App: non sarà dunque necessario avere a disposizione ulteriori account o iscriversi su store aggiuntivi.

Potete iniziare già da adesso il download dirigendovi al seguente indirizzo e, dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto a Prime, basterà fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e sui rispettivi pulsanti "Riscatta gioco" per tutti i titoli che vorrete aggiungere alla vostra collezione.

Ricordiamo che per Last Resort e Robo Army, proprio come per tutti gli altri titoli di casa SNK, avrete tempo entro la fine dell'anno per procedere al riscatto, mentre per Lake e Planescape Torment Enhanced Edition ci saranno 33 giorni di tempo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche per la prossima settimana sono previsti 4 nuovi giochi gratis: se siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta, vi lasciamo alla lista completa di omaggi in arrivo.

Inoltre, se volete scoprire nuovi giochi gratis da scaricare su PC, vi segnaliamo che potete ancora ottenere due titoli gratuiti su Steam.