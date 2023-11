Prime Gaming, disponibili 3 nuovi giochi gratis: c'è Star Wars

Anche questo weekend tornano i giveaway settimanali di Prime Gaming, l'iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon: da oggi potrete riscattare ben 3 giochi gratis, tra i quali vi è anche un grande gioco di Star Wars.

La saga di Guerre Stellari si è sempre prestata particolarmente bene ai videogiochi (trovate Star Wars Jedi: Survivor in sconto su Amazon) e Prime Gaming ha deciso di offrire uno degli adattamenti più amati di sempre dalla community.

Uno dei 3 nuovi omaggi riscattabili già da ora è infatti Star Wars: Knights of the Old Republic, il gioco di ruolo creato da BioWare e diventato un vero e proprio cult game tra gli appassionati.

In occasione del suo imminente 20esimo anniversario — il titolo fu rilasciato su Windows per la prima volta il 19 novembre 2003 — potrete dunque farlo vostro totalmente gratis e costruire la vostra storia: sarete voi a scegliere se salvare la Repubblica o cedere al lato oscuro.

Ma questo naturalmente è solo uno dei 3 giochi gratis offerti: gli altri omaggi settimanali sono Q.U.B.E: Director's Cut, un intrigante e divertente rompicapo in prima persona, e Behind the Frame: The Finest Scenery, una fiction interattiva e rilassante che vi farà interpretare i panni di un'aspirante artista, sul punto di finire il suo ultimo pezzo per una galleria.

Vale la pena di sottolineare che Q.U.B.E. è un nuovo omaggio proposto a sorpresa: non era infatti presente nella prima lista di omaggi svelata da Amazon.

Potrete scaricare tutti i nuovi giochi gratis tramite l'apposita app Amazon Games: per accedere ai vostri omaggi, basterà procedere al riscatto tramite i link che troverete qui sotto, dopo aver effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime.

Come spesso accade, Prime Gaming ha deciso di dare ben 33 giorni di tempo a tutti i suoi utenti per procedere al riscatto: significa che resteranno disponibili fino al 20 dicembre 2023. Ovviamente, una volta aggiunti alla vostra collezione, resteranno vostri per sempre.

Non dimenticatevi di riscattare anche il nuovo gioco gratis dedicato a Invincible: resterà ancora disponibile solo per pochi giorni.

Restando in tema, Star Wars Knights of the Old Republic dovrebbe ricevere un remake su PS5: ufficialmente lo sviluppo è ancora confermato, ma va sottolineato che nelle scorse settimane è stato rimosso il trailer ufficiale... per colpa della musica. Al momento, è difficile dunque sapere se e quando potremo davvero vederlo in azione.