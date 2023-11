Prime Gaming, nuovo gioco gratis a sorpresa per i fan di Invincible

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon possono riscattare già da adesso un nuovo gioco gratis a sorpresa, uscito soltanto nelle scorse ore ma già scaricabile tramite Prime Gaming: si tratta di una nuova visual novel dedicata ai fan di Invincible.

Si tratta di Invincible Presents: Atom Eve, l'avventura grafica dedicata all'omonima supereroina del fumetto e della serie animata. Un nuovo gioco pubblicato dalla stessa Skybound in cui troverete elementi narrativi mescolati a sessioni di combattimento in stile gioco di ruolo.

Un'avventura dunque molto affascinante per i fan degli omonimi fumetti (che trovate su Amazon) e che grazie al servizio in abbonamento potete già provare senza costi aggiuntivi: dovrete naturalmente essere iscritti a Prime per poter aderire all'iniziativa.

Per poter riscattare questo nuovo gioco gratis dovrete inoltre assicurarvi di avere un account su Epic Games Store: seguendo alcune semplici istruzioni dovrete associarlo al vostro profilo Amazon, per poi procedere semplicemente con il riscatto.

Se siete fan di Invincible, o se volete semplicemente approfittare di una nuova offerta, potete riscattare il vostro nuovo omaggio gratuito dirigendovi direttamente al seguente indirizzo ufficiale.

Dobbiamo però avvisarvi che, a differenza di altre promozioni su Prime Gaming, si tratta di un'offerta disponibile per un tempo estremamente limitato: Invincible Presents: Atom Eve resterà infatti gratuito solo fino al 21 novembre 2023.

Avete dunque meno di una settimana di tempo per aggiungerlo alla vostra raccolta, ma una volta eseguita l'operazione potrete giocarci per tutte le volte che vorrete.

Ricordiamo che si tratta di un vero e proprio omaggio a sorpresa riservato da Prime Gaming: Amazon non aveva infatti dichiarato questo giveaway tra i numerosi titoli previsti per il mese di novembre, distribuiti su cadenza settimanale.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che già da questo venerdì dovrebbero essere disponibili altri due giochi gratis: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena potrete riscattarli. Nel frattempo, non dimenticatevi di scaricare gli ultimi regali.