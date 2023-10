Prime Gaming, ecco i giochi gratis di novembre 2023

Amazon ha confermato la lista di giochi gratis che saranno scaricabili a novembre di quest'anno: Prime Gaming metterà a disposizione di tutti gli abbonati ben 9 nuovi omaggi, distribuiti come sempre a cadenza periodica.

Il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), come ormai i fan sapranno, offre infatti tanti vantaggi dedicati anche ai videogiocatori grazie a Prime Gaming, inclusi nuovi giochi gratis.

Dopo aver pubblicato ufficialmente gli ultimi titoli scaricabili per il mese di settembre, ancora disponibili per il download, è arrivato dunque il momento di scoprire quali saranno i titoli scaricabili a ottobre 2023.

Ecco, quindi, la lista degli omaggi del prossimo mese per i membri Prime Gaming (via GameSpot):

Rage 2: Deluxe Edition (Epic Games Store) - 2 novembre

Centipede: Recharged (Epic Games Store) - 9 novembre

Evan's Remains - 10 novembre

Behind the Frame: The Finest Scenery - 16 novembre

Star Wars: Knights of the Old Republic - 16 novembre

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - 22 novembre

Black Widow: Recharged (Epic Games Store) - 23 novembre

Caverns of Mars: Recharged (Epic Games Store) - 30 novembre

Orten was the Case - 30 novembre

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Si preannuncia dunque un altro mese molto interessante per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming: continueremo come sempre a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità e la relativa disponibilità dei download.

Parlando di giochi gratis, invece, le offerte promozionali dei vari store arrivano periodicamente da ogni fronte, anche da Epic Games arrivano i regali settimanali che, dal 2018 ad oggi, hanno creato una lista davvero impressionante di giochi gratuiti su PC.

Infine, vediamo quali sono i giochi inclusi in Nvidia GeForce Now, il servizio che vi permette di giocare comodamente in streaming.