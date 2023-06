Prime Gaming, disponibile il nuovo gioco gratis del Prime Day

Proseguono i giveaway di Amazon per celebrare l'imminente inizio del Prime Day, giornata particolarmente attesa dai fan del colosso e-commerce: da questo momento, tutti gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare un nuovo gioco gratis su Prime Gaming.

Ricordiamo che il Prime Day permette di accedere a sconti esclusivi sui prodotti più interessanti proposti sul colosso dell'e-commerce, a patto di essere naturalmente iscritti all'omonimo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) che, tra i suoi numerosi vantaggi, permette di accedere anche a un catalogo di giochi gratuiti riscattabili su PC.

Il nuovo omaggio disponibile da questo momento è Baldur's Gate II Enhanced Edition, la versione migliorata di uno dei più amati giochi di ruolo ispirato al celebre universo della saga Dungeons & Dragons.

Si tratta del secondo dei quattro titoli previsti per questa nuova promozione, dopo che la scorsa settimana è stato offerto in regalo anche un big pubblicato da Bethesda.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Potete riscattare il vostro nuovo omaggio gratuito dirigendovi semplicemente al seguente indirizzo, per poi fare clic sul pulsante "Ottieni gioco": troverete Baldur's Gate II Enhanced Edition pronto ad attendervi nell'apposita Amazon Games App.

I tempi per il riscatto sono particolarmente generosi, ma vi raccomandiamo ugualmente di non esitare a farlo vostro: avrete tempo fino al 31 luglio per aggiungerlo alla vostra raccolta, con 33 giorni di tempo a partire da adesso.

Ricordiamo anche che durante lo scorso weekend sono state proposte anche due piccole gemme del panorama indie riscattabili su Prime Gaming, come parte dei giveaway mensili distribuiti su cadenza settimanale.

Ma i regali di giugno non sono ancora finiti: tra pochi giorni saranno infatti disponibili gli ultimi giochi gratis del mese. Per il momento non sono state annunciate le promozioni in arrivo a luglio, ma vi terremo prontamente informati non appena ne sapremo di più.