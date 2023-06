Prime Gaming, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis

I nuovi giochi gratis settimanali di Prime Gaming sono ufficialmente disponibili: da questo momento, tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon possono approfittare di due nuovi omaggi su PC.

Ricordiamo che Prime Gaming è uno dei numerosi vantaggi offerti nell'omonimo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) che permette ai giocatori di accedere non solo a bonus per i vostri titoli preferiti, ma anche a nuovi giochi gratuiti da scaricare sui vostri dispositivi.

Dopo aver svelato a sorpresa i nuovi imperdibili omaggi dedicati al Prime Day, la promozione di Amazon continua a offrire i consueti giochi gratuiti del fine settimana, riscattabili già da adesso.

I nuovi giochi gratuiti sono Revita e Autonauts, due piccole perle indie da non lasciarsi sfuggire e particolarmente apprezzati dagli utenti, entrambi disponibili nell'apposita Amazon Games App.

Naturalmente, non sarà necessario effettuare alcun tipo di acquisto aggiuntivo per accedere ai vostri nuovi omaggi, ma dovrete semplicemente assicurarvi di avere un account iscritto ad Amazon Prime.

Per poter scaricare i nuovi giochi settimanali di Prime Gaming, dovrete dirigervi alla pagina ufficiale dell'iniziativa al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e premere i rispettivi pulsanti "Riscatta".

In pochi istanti, Revita e Autonauts saranno aggiunti automaticamente alla vostra raccolta, a cui potrete accedere tramite l'apposita app scaricabile seguendo le istruzioni sulle pagine ufficiali.

Entrambi i titoli resteranno disponibili per il riscatto per altri 33 giorni a partire da oggi: avete dunque poco più di un mese di tempo per approfittare di questa grande occasione.

Ricordiamo che inizialmente per questa settimana erano previsti ben 3 giochi gratis, ma uno di essi era stato reso disponibile a sorpresa in anticipo lo scorso weekend.

Se siete curiosi di scoprire quali saranno gli ultimi giochi gratuiti del mese, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata con la lista completa.