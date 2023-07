Pokémon, il prossimo capitolo potrebbe essere un nuovo Leggende Pokémon

Dopo gli ottimi consenti ottenuti a livello di critica e pubblico con Leggende Pokémon Arceus, Game Freak potrebbe aver preso seriamente in considerazione l'idea di espandere ulteriormente la narrazione dei suoi titoli, magari in preparazione di remake della quinta generazione.

Sembra infatti che i prossimi DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), in particolare per quanto riguarda l'espansione "Il Disco Indaco", potrebbero nascondere un indizio importante su quello che sarebbe il prossimo gioco in arrivo.

Advertisement

Videogamer.com segnala infatti l'ultima indiscrezione di Riddler Khu, fonte affidabile per i contenuti in arrivo dal lato Pokémon, che segnala come questa espansione includerebbe un personaggio che sarebbe «un grande spoiler per il prossimo gioco».

Altri noti leaker della community hanno provato a decifrare questo indizio, insieme alle poche altre informazioni diffuse da Riddler Khu, e sembrerebbero convinti che il personaggio in questione potrebbe essere Iris oppure Aristide, entrambi capopalestra di tipo drago in Pokémon Bianco e Nero — con Iris che diventerà la campionessa dei rispettivi sequel.

Se l'indiscrezione fosse confermata, apparirebbe dunque chiaro come il prossimo gioco in programma dovrebbe essere collegato alla quinta generazione: potremmo dunque vedere un remake di Bianco e Nero oppure, ipotesi molto più affascinante, un nuovo Leggende Pokémon ispirato alla storia di Unima.

Il Pokémon protagonista, con molta probabilità, potrebbe essere Kyurem: un titolo ambientato in quest'epoca ci darebbe infatti la possibilità di assistere alla sua forma originale, spesso menzionata nella quinta generazione e che, dopo le rispettive fusioni con Reshiram e Zekrom, è stata spesso oggetto di dibattiti all'interno della community.

Come sempre, trattandosi di un'indiscrezione non confermata, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e a incrociare le dita: non sappiamo quanto ci sia di vero in queste speculazioni, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, se non vedete l'ora di provare i nuovi DLC di Scarlatto e Violetto, abbiamo riepilogato per voi tutti i Pokémon che sono già stati confermati.

The Pokémon Company ha dimostrato di essere pienamente in salute, riuscendo a moltiplicare i suoi guadagni ogni anno. E siamo certi che anche un ipotetico "Leggende Pokémon Kyurem" farebbe il botto.

Per ingannare l'attesa, vi ricordiamo che a breve sarà disponibile anche il misterioso Pokémon Sleep. E sì, anche in questo caso potrete andare a caccia di Shiny.