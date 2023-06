The Pokémon Company è inarrestabile: guadagni da record anno dopo anno

Non è strano che The Pokémon Company possa incassare tanto, ma quello che è più strano è la crescita continua ed inarrestabile del trend finanziario.

Nonostanate i videogiochi siano importanti, è inevitabile che il più dei guadagni arrivi da tutto il merchandise extra di Pokémon, che trovate su Amazon per esempio.

Ovviamente Scarlatto e Violetto hanno venduto tantissimo, e continueranno a farlo con i nuovi DLC e le nuove creature che verranno inserite.

Anche se l'impennata più grande è arrivata con Pokémon GO inevitabilmente, sette anni fa, che continua ad aggiornarsi ancora oggi con delle feature molto richieste che sono state inserite all'interno dell'app.

Questo ha reso The Pokémon Company sempre più forte, ovviamente, ma i guadagni annuali sono comunque sorprendenti.

Come riporta Nintendo Everything, l'azienda ha recentemente rivelato i suoi risultati finanziari per l'anno fiscale 2022 mostrando dei guadagni in crescita anno dopo anno.

Ovviamente l'aumento più grande è stato dal 2016 al 2017, con il già citato boom di Pokémon GO, ma il profitto è più che raddoppiato dal 2021 al 2022 e ora è in ulteriore aumento.

Nell'ultimo anno fiscale, le vendite nette sono state riportate a circa 235 miliardi di yen (più di €1.5 miliardi), ovvero un aumento del 15%, mentre l'utile operativo è cresciuto del 13% anno su anno.

Se ci fosse ancora qualcuno dubbioso della potenza del brand di Pokémon, a questo punto, i dati finanziari dell'azienda parlano chiaro e dimostra quanto ancora contino nel mondo dei videogiochi, e non solo.

Tanto che a Las Vegas i Pokémon si sono guadagnati addirittura il diritto di essere protagonisti della città, con delle vie dedicate alle creature di The Pokémon Company.

L'azienda è sempre più forte ed è anche in grado di incorporare delle altre aziende, come è capito di recente con una nuova acquisizione.