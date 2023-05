Pokémon Scarlatto e Violetto accolgono 70 nuovi Pokémon: ecco la lista completa

L'aggiornamento più atteso dai fan è finalmente giunto: da questo momento, Pokémon Scarlatto e Violetto è ufficialmente compatibile con Pokémon Home, consentendo finalmente il trasferimento di molti partner storici.

L'update era particolarmente atteso dai fan di Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), anche perché ciò consentirà di utilizzare con un gameplay tradizionale anche alcune creature esclusive di Hisui.

Questa è infatti la prima volta che alcune evoluzioni esclusive — e un leggendario unico — di Leggende Pokémon Arceus potranno essere utilizzate anche in un gioco ambientato nei nostri giorni, grazie alla compatibilità offerta con Pokémon Home.

La patch 3.0 per l'applicazione, disponibile su smartphone e Switch ha finalmente introdotto l'attesa compatibilità, portando con sé ben 70 nuovi Pokémon che potrete trasferire nelle nuove versioni.

Di seguito troverete la lista completa con tutti i nuovi Pokémon che potete trasferire su Pokémon Scarlatto e Violetto: l'elenco comprende anche le relative forme regionali esclusive di alcune versioni, dove disponibili (via Serebii).

Charmander

Charmeleon

Charizard

Articuno

Zapdos

Moltres

Mewtwo

Mew

Cyndaquil

Quilava

Typhlosion

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Uxie

Mesprit

Azelf

Dialga

Palkia

Heatran

Giratina

Cresselia

Arceus

Oshawott

Dewott

Samurott

Tornadus

Thundurus

Landorus

Meloetta

Chespin

Quilladin

Chesnaught

Fennekin

Braixen

Delphox

Froakie

Frogadier

Greninja

Carbink

Diancie

Hoopa

Volcanion

Rowlet

Dartrix

Decidueye

Magearna

Grookey

Thawkey

Rillaboom

Scorbunny

Raboot

Cinderace

Sobble

Drizzile

Inteleon

Zacian

Zamazenta

Eternatus

Kubfu

Urshifu

Zarude

Regieleki

Regidrago

Glastrier

Spectrier

Calyrex

Wyrdeer

Kleavor

Ursaluna

Basculegion

Sneasler

Overqwil

Enamorus

Alcuni di questi Pokémon, come Charizard, erano già stati proposti come parte di Raid esclusivi, ma adesso i fan potranno trasferire anche i loro partner storici e avventurarsi con loro a Paldea, a patto naturalmente che siano inclusi in questa lista.

È probabile anche che molte di queste creature tascabili diventeranno protagoniste anche in futuri raid esclusivi, così da dare l'opportunità anche a chi non ha giocato i rispettivi titoli ufficiali di poterli aggiungere nella propria squadra: vi consigliamo dunque di continuare a tenere d'occhio i futuri aggiornamenti di queste avventure.

Prima, però, Game Freak dovrà assicurarsi di risolvere un curioso bug avvenuto in occasione degli ultimi raid, che ha costretto il team di sviluppo ad annullare gli ultimi eventi e chiedere ai fan di non partecipare.

Un problema che non sembrerebbe essere stato risolto con l'ultimo aggiornamento, pensato esclusivamente per risolvere un altro piccolo bug nelle partite competitive.