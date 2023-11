PlayStation annuncia il suo Black Friday: ecco i dettagli

Il Black Friday è ormai una consuetudine annuale in tutto il mondo, anche nel mondo dei videogiochi, e PlayStation ha deciso di lanciare il suo evento dedicato alle promozioni sul suo store.

Quindi se volete recuperare titoli recenti come Final Fantasy XVI (che trovate anche su Amazon) adesso avete la possibilità di farlo anche con un grande sconto.

Annunciato ovviamente sul sempreverde blog ufficiale, Sony ha svelato i dettagli con cui intende lanciare la promozione dedicata all'universo PlayStation.

Le offerte comprendono console PlayStation 5 con giochi selezionati come Call of Duty, Modern Warfare III, controller wireless DualSense, cover per console PlayStation 5 e titoli selezionati PS5, PS4 e PC, fino ad esaurimento scorte.

Durante la promozione Black Friday di PlayStation dal 17 al 27 novembre, i giocatori che si uniscono a PlayStation Plus possono risparmiare fino al 30% su abbonamenti di 12 mesi. Gli utenti PlayStation Plus già abbonati possono risparmiare il 25% passando a PlayStation Plus Extra o 30% passando a PlayStation Plus Premium.

Dal 17 al 27 novembre, inoltre, tramite il sito PlayStation Gear si potrà risparmiare fino al 20% su una gamma di merchandise, vestiti e altro, senza bisogno di codici promozionali. Dal 24 al 27 novembre gli ordini superiori ai €75 avranno spese di spedizione gratuite e verrà incluso automaticamente un PlayStation Heritage Katakana Hat.

Per quanto riguarda il PlayStation Store, invece, per il Black Friday sono in arrivo forti sconti sulla piattaforma digitale della console. A partire dal 17 al 27 novembre approfittate delle offerte sui giochi PS5 e PS4, compresi titoli come EA Sports FC 24, NBA 2K24, Assassin’s Creed Mirage e molto altro.

Il Black Friday di PlayStation Store è quindi il momento ideale anche per iniziare a collezionare giochi per sperimentare con PlayStation Portal, il nuovo hardware che vi abbiamo mostrato proprio in giornata.