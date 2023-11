PlayStation Store, sconti fino al 90% sulle migliori perle indie: ecco i migliori

Tra pochi giorni avrà ufficialmente inizio il Black Friday di PlayStation, giornata celebrata con tanti nuovi sconti su giochi e abbonamenti, ma PS Store ha deciso di non interrompere le sue promozioni settimanali, riservando una gradita sorpresa a tutti i suoi giocatori.

Da questo momento potete infatti trovare su PlayStation Store numerose offerte fino al 90% dedicate alle migliori perle indie disponibili su console: una selezione che include anche più di 1000 giochi scontati.

Un'occasione imperdibile per recuperare alcuni dei giochi indipendenti più apprezzati dai fan: un esempio è la Cultist Edition del roguelike Cult of the Lamb, disponibile al 40% in meno (lo trovate anche in edizione fisica su Amazon, se interessati).

Segnaliamo anche il 75% di sconto su giochi come Spiritfarer Farewell Edition, il bundle con Limbo e Inside e la Hotline Miami Collection: tutti titoli che dovreste avere nella vostra collezione, se non li avete mai provati.

Ma le offerte sui PlayStation Indies vi permetteranno anche di scoprire nuove folli produzioni a prezzi incredibilmente bassi, come Bee Simulator oggi disponibile al 90% in meno.

Tutti i nuovi sconti di PlayStation Store sono già disponibili e consultabili al seguente indirizzo: di seguito, vi proporremo una nostra personale selezione con le migliori nuove offerte.

PlayStation Store: migliori giochi indie in offerta

Bee Simulator a 1,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 90%

a 1,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 90% Bugsnax a 8,79€ (anziché 21,99€) - Sconto del 60%

a 8,79€ (anziché 21,99€) - Sconto del 60% Cult of the Lamb: Cultist a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40%

a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40% Hello Neighbor 2 Deluxe a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Hotline Miami Collection a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 75% Limbo & Inside Bundle a 6,74€ (anziché 26,99€) - Sconto del 75%

a 6,74€ (anziché 26,99€) - Sconto del 75% Mortal Shell: Enhanced a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80%

a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80% Neon Abyss: Deluxe Edition a 6,24€ (anziché 24,99€) - Sconto del 75%

a 6,24€ (anziché 24,99€) - Sconto del 75% Oddworld: Soulstorm Enhanced a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Overcooked! All You Can Eat a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Return to Monkey Island a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% River City Girls Zero a 10,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 30%

a 10,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 30% Shantae and the Pirate's Curse a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Spelunky 2 a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Spiritfarer: Edizione Farewell a 6,24€ (anziché 24,99€) - Sconto del 75%

a 6,24€ (anziché 24,99€) - Sconto del 75% TMNT: Shredder's Revenge + Dimension Shellshock a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25%

a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25% Trek to Yomi a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Undertale a 10,04€ (anziché 14,99€) - Sconto del 33%

a 10,04€ (anziché 14,99€) - Sconto del 33% Weird West: Definitive Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Wizard with a Gun a 19,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 20%

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store sugli indie termineranno il 30 novembre alle ore 00.59: avete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di queste e tante altre occasioni.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora pochissime ore di tempo per approfittare delle Selezioni Essenziali: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato per voi tutti i migliori giochi acquistabili a meno di 20 euro con queste offerte.