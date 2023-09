PlayStation Store Offerta del Weekend: ecco i migliori giochi

La scorsa settimana è stata particolarmente ricca di promozioni interessanti su PlayStation Store, ma il rinnovo più atteso è sicuramente rappresentato dall'Offerta del Weekend, ricca come sempre di gemme imperdibili a basso prezzo.

Si tratta di un'offerta particolarmente vantaggiosa riservata agli utenti iscritti a PlayStation Plus: il servizio in abbonamento consente infatti di comprare con il 60% di sconto giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, con risparmi notevoli sui vostri videogiochi preferiti.

Abbiamo già segnalato alcuni dei migliori videogiochi disponibili grazie a precedenti promozioni, ma questa domenica abbiamo deciso di pensare anche al vostro portafogli, segnalandovi i migliori titoli da non lasciarvi scappare a meno di 20 euro (trovate gift card dedicate su Amazon).

Queste offerte e i relativi sconti terranno naturalmente conto di una vostra eventuale iscrizione a PlayStation Plus: qualora non siate attualmente abbonati, i prezzi saranno inevitabilmente diversi da quelli segnalati in questa notizia.

Senza ulteriori indugi, passiamo dunque a scoprire quali sono i migliori titoli da non lasciarvi scappare tra quelli inseriti nell'Offerta del Weekend, selezionati appositamente dalla nostra redazione:

Offerta del Weekend: migliori giochi su PS Store

Viewfinder a 19,99€ (anziché 24,99€)

a 19,99€ (anziché 24,99€) Mordhau Gold Edition a 44,99€ (anziché 59,99€)

a 44,99€ (anziché 59,99€) Assassin's Creed Valhalla Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€)

a 22,49€ (anziché 89,99€) Crime Boss: Rockay City a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) Dying Light 2 Deluxe Edition a 49,49€ (anziché 89,99€)

a 49,49€ (anziché 89,99€) Sniper Elite 5 a 23,99€ (anziché 59,99€)

Ovviamente questa è solo una selezione parziale dei numerosi titoli in offerta con le promozioni, motivo per il quale vi invitiamo a controllare l'elenco completo al seguente indirizzo.

Non dimenticatevi anche di dare un'occhiata alle numerose promozioni settimanali: tra le più interessanti, segnaliamo una carrellata di sconti sui migliori indie e un'offerta speciale su Final Fantasy XVI, che proprio poche ore fa ha annunciato tantissime novità.