Final Fantasy XVI si aggiorna e annuncia 2 nuovi DLC (e la versione PC)

Dopo le indiscrezioni e le suggestioni delle ultime settimane, adesso possiamo dire che è ufficiale: la storia di Final Fantasy XVI non è ancora finita, ma presto si espanderà con ben due DLC a pagamento in arrivo.

La narrazione è sicuramente uno degli elementi dell'esclusiva PS5 di casa Square Enix (la trovate su Amazon) che ha maggiormente impressionato i fan, che adesso non possono che essere curiosi di scoprire come sarà in grado di proseguire.

A darne notizia, come segnalato da Gematsu, è stato lo stesso producer Naoki Yoshida in un video messaggio pubblicato nel corso del PAX West 2023:

«Abbiamo visto davvero tante opinioni e reazioni dalla nostra community di giocatori di Final Fantasy XVI. Ma una cosa che ci è arrivata con particolare forza è il desiderio delle persone di scoprire di più sulla storia di Valisthea e di passare più tempo con i suoi abitanti. Per accontentarli, il team di sviluppo ha iniziato a lavorare su due contenuti scaricabili a pagamento. Infine, anche se Final Fantasy XVI è stato rilasciato come esclusiva PS5, siamo consapevoli del fatto che molti di voi hanno chiesto una versione PC. Quindi, consentitemi di approfittare di questa opportunità per annunciare che lo sviluppo di una versione PC è ufficialmente in corso. Spero di potervi dare più informazioni sia sui contenuti scaricabili che sulla versione PC entro la fine dell'anno, quindi per favore restate in ascolto».

Here's a special video message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 pic.twitter.com/MjyKzQXHRN — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) September 3, 2023

Yoshi-P aveva già anticipato che la versione PC era diventata una priorità per Square Enix, ma pare che adesso i lavori siano davvero iniziati in via ufficiale.

Per il momento non sappiamo che cosa riguarderanno nello specifico i DLC, ma Naoki Yoshida aveva espresso non poco tempo fa il desiderio di poter espandere la storia di Cid. Chissà dunque che non sia proprio lui uno dei protagonisti designati.

In ogni caso, le novità non sono finite qui: il producer ha infatti confermato che da questo momento è ufficialmente scaricabile la patch 1.10 di Final Fantasy XVI: tra le novità più importanti segnaliamo la possibilità di cambiare costumi per diversi personaggi, Clive incluso, l'aspetto delle vostre armi e alcune modifiche per il bilanciamento.

Se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo al trailer ufficiale qui di seguito e al changelog completo, visibile nei seguenti post ufficiali.

Una giornata dunque ricca di notizie per i fan di Final Fantasy XVI: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più, ma nel frattempo vi invitiamo a scaricare il nuovo update il prima possibile.

Qualora non abbiate ancora recuperato l'esclusiva PS5 realizzata da Square Enix, alla luce delle ultime novità, questa potrebbe essere la vostra occasione ideale: vi ricordiamo infatti che pochi giorni potete trovarlo in offerta su PlayStation Store.