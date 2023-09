PlayStation Store, nuovi sconti sulle perle indie fino al 90%: ecco i migliori

Le offerte di PlayStation Store non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi: il negozio digitale per le console di casa Sony hanno infatti proposto nuovi imperdibili sconti sulle produzioni indipendenti più interessanti per PS5 e PS4.

Grazie alla nuova promozione di PS Store, gli utenti potranno infatti approfittare di sconti fino al 90% su tantissime perle nascoste, che in diversi casi richiederanno meno di 20 euro di spesa (trovate gift card dedicate su Amazon).

Advertisement

Un esempio che vogliamo segnalarvi è il 65% di sconto su Disco Elysium The Final Cut, uno dei più impressionanti giochi di ruolo degli ultimi anni — se siete curiosi di scoprirne di più, trovate qui la nostra recensione.

Segnaliamo anche il sorprendente Cuphead, apprezzato action "run and gun" con lo stile grafico ispirato ai cartoni animati anni '30, che oggi che può essere vostro con il 30% di sconto.

Ma questi sono naturalmente solo alcuni piccoli esempi: abbiamo scelto di riepilogare per voi una lista con i migliori sconti di PS Store sui PlayStation Indies, selezionati dalla nostra redazione.

PlayStation Indies: migliori offerte su PS Store

Broken Sword 5: La maledizione del serpente a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80%

a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80% Carrion a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60% Cuphead a 13,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 30%

a 13,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 30% Darkest Dungeon a 4,39€ (anziché 21,99€) - Sconto dell'80%

a 4,39€ (anziché 21,99€) - Sconto dell'80% Disco Elysium: The Final Cut a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65%

a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65% Human: Fall Flat a 5,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 70%

a 5,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 70% Journey a 7,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 50%

a 7,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 50% LEGO Bricktales a 19,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 35%

a 19,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 35% Overcooked 2: Gourmet Edition a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Skul: The Hero Slayer a 9,34€ (anziché 16,99€) - Sconto del 45%

a 9,34€ (anziché 16,99€) - Sconto del 45% Streets of Rage 4 a 12,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 50%

a 12,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 50% Super Meat Boy a 1,59€ (anziché 15,99€) - Sconto del 90%

a 1,59€ (anziché 15,99€) - Sconto del 90% The Escapists 2 a 6,59€ (anziché 21,99€) - Sconto del 70%

a 6,59€ (anziché 21,99€) - Sconto del 70% The Forest a 6,79€ (anziché 16,99€) - Sconto del 60%

a 6,79€ (anziché 16,99€) - Sconto del 60% The Stanley Parable: Ultra Deluxe a 13,19€ (anziché 21,99€) - Sconto del 40%

a 13,19€ (anziché 21,99€) - Sconto del 40% TMNT: Shredder's Revenge a 17,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 30%

a 17,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 30% Tricky Towers a 5,99€ (anziché 14,99€) - Sconto del 60%

a 5,99€ (anziché 14,99€) - Sconto del 60% Untitled Goose Game a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Undertale a 10,04€ (anziché 14,99€) - Sconto del 33%

a 10,04€ (anziché 14,99€) - Sconto del 33% Warhammer: Vermintide 2 a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80%

Ovviamente questa è soltanto una piccola parte dei numerosi titoli disponibili in offerta: il nostro consiglio è di consultare l'elenco completo al seguente indirizzo per non perdervi neanche uno sconto.

Tutte le offerte di PlayStation Store resteranno disponibili fino al prossimo 14 settembre: avete dunque circa due settimane di tempo per recuperare le perle indie sul negozio digitale a piccoli prezzi.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono disponibili anche i Doppi Sconti per gli utenti iscritti a PS Plus, insieme a nuove imperdibili offerte settimanali dedicate a Hogwarts Legacy e l'esclusiva PS5 Final Fantasy XVI.