Final Fantasy XVI è già in offerta su PlayStation Store!

Se non avete ancora provato l'ultima esclusiva PS5 di Square Enix, quella che vi propone PlayStation Store è un'occasione da non lasciarvi scappare: dopo appena due mesi dal lancio ufficiale, Final Fantasy XVI è già disponibile in offerta!

Il sedicesimo capitolo ufficiale della saga si è fatto apprezzare soprattutto per la sua trama, proponendo un gameplay con una spinta molto più votata all'azione rispetto ai precedenti episodi di ruolo.

Probabilmente non ci aspettava uno sconto ufficiale sul PlayStation Store dopo così poco tempo, trattandosi di un'esclusiva PS5 di spessore: motivo in più per approfittare di questa occasione, con una riduzione di prezzo del 20% sulle edizioni digitali (se preferite l'edizione fisica, potete recuperarla su Amazon).

Questo significa che l'edizione standard può essere vostra a soli 63,99€, contro i 79,99€ regolarmente proposti: lo sconto è valido anche per l'edizione Deluxe, che include mini artbook e mini colonna sonora in formato digitale a 79,99€, con uno sconto di 20 euro.

Si tratta dunque di un'occasione particolarmente vantaggiosa per recuperare una delle più interessanti esclusive PS5 del 2023: potete trovare tutti i dettagli direttamente sul PlayStation Store dalla vostra console o, in alternativa, comodamente via browser al seguente indirizzo.

Ricordiamo che si tratta di un'offerta settimanale: in quanto tale, avrete tempo per approfittarne solo fino al prossimo 7 settembre. Non possiamo dunque che consigliarvi di dare un'occhiata il prima possibile a questa occasione, magari consultando anche la promozione dedicata a Hogwarts Legacy.

