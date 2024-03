PlayStation Store, nuovi sconti del weekend esclusivi con PS Plus: ecco i migliori

PlayStation Store ha deciso di festeggiare l'inizio di marzo, corrispondente anche al primo fine settimana del mese, con nuove offerte esclusive per il weekend.

Si tratta di una line-up di sconti speciali validi soltanto per gli utenti iscritti a PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon): significa che dovrete avere un account con almeno il piano Essential per poter aderire a queste offerte.

Advertisement

Grazie alle nuove offerte del weekend di PlayStation Store potrete scoprire sconti speciali su alcuni dei migliori giochi disponibili su console, come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 e Dead Space.

Di seguito vi proporremo una nostra selezione con alcune delle migliori offerte disponibili per il weekend di PlayStation Store, anche se ovviamente è solo una piccola selezione:

Migliori offerte del weekend su PlayStation Store

Avatar: Frontiers of Pandora a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Borderlands 3 a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85% Cyberpunk 2077 a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Dead Space a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60% Gotham Knights a 14,99€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'80%

a 14,99€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'80% GTA Trilogy Definitive Edition a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% GTA V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Hogwarts Legacy PS5 a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40%

a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40% It Takes Two a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Lords of the Fallen a 38,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 45%

a 38,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 45% Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition a 18,74€ (anziché 74,99€) - Sconto del 75%

a 18,74€ (anziché 74,99€) - Sconto del 75% Need for Speed Unbound a 7,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 90%

a 7,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 90% Red Dead Redemption a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20%

a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Star Wars Jedi: Fallen Order a 5,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'88%

Il nostro consiglio è come sempre quello di consultare tutte le offerte attualmente disponibili al seguente indirizzo, ma vi consigliamo di affrettarvi: dal 5 marzo non saranno più valide.

Se non doveste visualizzarle, assicuratevi di aver effettuato il login con un account iscritto a PlayStation Plus: ricordiamo infatti che sono offerte valide solo per gli abbonati.

Se non siete iscritti, o se semplicemente siete alla ricerca di ulteriori offerte, vi segnaliamo anche gli sconti di Mega Marzo e le promozioni settimanali dedicate ad Assassin's Creed.