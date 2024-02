PlayStation Store, sconti "Mega Marzo" fino al 90%: ecco i migliori

La fine di febbraio è ormai sempre più vicina, ma PlayStation Store sta già festeggiando il terzo mese dell'anno: sul negozio digitale di PS5 e PS4 sono iniziati i saldi "Mega Marzo", con i quali potete iniziare a risparmiare sui vostri prossimi videogiochi preferiti.

Le nuove offerte includono non solo alcune delle più amate esclusive PlayStation, ma anche tante produzioni di terze parti da non lasciarvi scappare: il tutto con sconti fino al 90% su più di 2500 giochi.

Tra le esclusive segnaliamo ad esempio l'edizione 25th Anniversary di Gran Turismo 7 (se preferite la versione standard, la trovate in sconto su Amazon) e The Last of Us Parte I, mentre tra i giochi di terze parti segnaliamo produzioni imperdibili come Street Fighter 6, Lies of P e Resident Evil 4, solo per citarne alcune.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo pensato come sempre di selezionare per voi le migliori offerte disponibili da adesso su PlayStation Store:

Mega marzo: migliori offerte su PlayStation Store

A Plague Tale: Requiem a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Assassin's Creed Mirage + Valhalla a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87%

a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87% Blasphemous 2 a 20,09€ (anziché 29,99€) - Sconto del 33%

a 20,09€ (anziché 29,99€) - Sconto del 33% Cult of the Lamb a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% Dead Space Digital Deluxe a 35,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 60%

a 35,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 60% Divinity: Original Sin 2 Definitive a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70%

a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70% Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 19,79€ (anziché 89,99€) - Sconto del 78%

a 19,79€ (anziché 89,99€) - Sconto del 78% EA Sports FC 24 Ultimate a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% Far Cry 6 Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75%

a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Gran Turismo 7 25th Anniversary a 69,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 30%

a 69,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 30% Hazelight Bundle (A Way Out + It Takes Two) a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Lies of P Deluxe a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25%

a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25% Little Nightmares I & II a 14,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 14,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Lords of the Fallen Deluxe a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Mortal Kombat 1 Premium a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40% Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Deluxe a 59,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30%

a 59,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30% Persona 5 Royal a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Resident Evil 4 a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25%

a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25% Sonic Superstars a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90% Star Wars Jedi: Survivor a 35,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 55%

a 35,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 55% Street Fighter 6 a 39,19€ (anziché 69,99€) - Sconto del 44%

a 39,19€ (anziché 69,99€) - Sconto del 44% The Last of Us Parte I a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 17,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 65%

a 17,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 65% UFC 5 Deluxe Edition a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40%

a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40% Uncharted 4 + L'eredità perduta a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

Come sempre vi ricordiamo che questi sono solo alcuni esempi, ma vi invitiamo a controllare voi stessi la lista completa di offerte al seguente indirizzo per non perdervi neanche uno sconto.

Le promozioni di "Mega marzo" resteranno disponibili su PlayStation Store fino a giovedì 14 marzo alle ore 00.59: avete dunque a disposizione circa due settimane di tempo per acquistare nuovi giochi a prezzi ridotti.

Ne approfittiamo per segnalarvi che tra pochissime ore termineranno ufficialmente le promozioni de Il Pianeta degli Sconti: se volete risparmiare il più possibile, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi sotto i 20 euro e perfino quelli acquistabili a meno di 5 euro l'uno.