PlayStation Store, nuove offerte settimanali fino all'80% su Assassin's Creed

PlayStation Store ha rinnovato la sua offerta settimanale, questa volta dedicata a più di un singolo gioco: il negozio digitale per PS5 e PS4 ha infatti deciso di proporre diverse offerte molto interessanti per i fan di Assassin's Creed.

Da questo momento potete infatti approfittare di diversi sconti speciali sugli ultimi capitoli della saga realizzata da Ubisoft: potete approfittare di riduzioni di prezzo fino all'80% su tutti gli episodi più recenti.

Nello specifico, le nuove offerte settimanali di PlayStation Store vi permetteranno di risparmiare su Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla e Mirage: i primi due capitoli open world potranno essere vostri con sconti dell'80% sulle rispettive edizioni Gold e Deluxe.

Nel caso di Assassin's Creed Valhalla, potete approfittare di uno sconto del 75% sull'edizione Deluxe e del 40% sull'espansione L'alba del Ragnarok (se preferite la versione standard, potete trovarla su Amazon).

Infine, l'ultimo capitolo Assassin's Creed Mirage può essere vostro con il 40% di sconto, valido sia per l'edizione standard che per la Master Assassin Edition.

Si tratta dunque di offerte imperdibili per chiunque fosse interessato a recuperare l'amatissima saga di Ubisoft, valide soltanto per una settimana a partire da adesso: significa che da giovedì 7 marzo 2024 non saranno più disponibili.

Se volete scoprire più da vicino tutti i dettagli dei singoli pacchetti proposti da PlayStation Store, potete verificare voi stessi l'offerta accedendo al negozio digitale direttamente dalle vostre console.

In alternativa, potete verificare comodamente tutte le offerte anche da PC o smartphone, dirigendovi alla seguente pagina ufficiale.

Se lo store deciderà di rinnovare questa iniziativa, dalla prossima settimana dovrebbe essere disponibile una nuova offerta speciale: vi informeremo come sempre sulle nostre pagine non appena sarà disponibile.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che sono già disponibili le offerte di Mega Marzo, con le quali potete risparmiare fino al 90% su tantissimi giochi.