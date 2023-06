PlayStation Store, arrivano i Doppi Sconti fino al 90%: ecco i migliori

PlayStation Store ha svelato l'atteso ritorno dei Doppi Sconti, la promozione più attesa da tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento PS Plus.

La promozione permette infatti di risparmiare su alcuni dei prodotti più amati per le console PlayStation, ma grazie al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) si potrà approfittare di un ulteriore sconto sul prezzo.

Advertisement

Questo consentirà di acquistare giochi arrivando in alcuni casi a risparmiare addirittura fino al 90%: un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente Assassin's Creed Valhalla, oggi disponibile fino al 74% di sconto.

Troverete anche alcune delle più amate produzioni Capcom in offerta, come Resident Evil Village e Monster Hunter Rise, insieme ad esclusive PlayStation come Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri e Death Stranding Director's Cut.

Tra le offerte più generose non possiamo invece non segnalarvi The Crew 2 Special Edition, che potete recuperare con un generosissimo 90% di sconto.

Quelli che vi abbiamo citato finora sono soltanto alcuni esempi: di seguito troverete una nostra selezione dei migliori giochi in offerta con i Doppi Sconti, per aiutarvi nella vostra scelta.

Doppi Sconti: migliori offerte su PS Store

Assassin's Creed Valhalla a 18,19€ (anziché 69,99€) - Doppio Sconto del 74%

a 18,19€ (anziché 69,99€) - Doppio Sconto del 74% Batman: Return to Arkham a 9,99€ (anziché 49,99€) - Doppio Sconto dell'80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) - Doppio Sconto dell'80% Death Stranding: Director's Cut a 19,99€ (anziché 49,99€) - Doppio Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Doppio Sconto del 60% Demon's Souls a 39,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 60% Doom Eternal a 12,79€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 68%

a 12,79€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 68% Dragon Ball FighterZ: FighterZ Edition a 19,99€ (anziché 99,99€) - Doppio Sconto dell'80%

a 19,99€ (anziché 99,99€) - Doppio Sconto dell'80% Dragon Ball Z: Kakarot a 27,99€ (anziché 69,99€) - Doppio Sconto del 60%

a 27,99€ (anziché 69,99€) - Doppio Sconto del 60% EA Sports PGA Tour a 47,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 40% Fallout 4: GOTY Edition a 9,59€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 76%

a 9,59€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 76% Marvel's Midnight Suns Digital+ a 39,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 50% Monster Hunter Rise a 19,99€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 50% Outlast a 1,89€ (anziché 18,99€) - Doppio Sconto del 90%

a 1,89€ (anziché 18,99€) - Doppio Sconto del 90% Persona 5 Royal a 38,39€ (anziché 59,99€) - Doppio Sconto del 36%

a 38,39€ (anziché 59,99€) - Doppio Sconto del 36% Resident Evil 2 a 9,59€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 76%

a 9,59€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 76% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Doppio Sconto del 50% Returnal a 39,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Doppio Sconto del 50% Tekken 7: Originals Edition a 15,99€ (anziché 99,99€) - Doppio Sconto dell'84%

a 15,99€ (anziché 99,99€) - Doppio Sconto dell'84% The Crew 2 Special Edition a 5,99€ (anziché 59,99€) - Doppio Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) - Doppio Sconto del 90% Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri a 19,99€ (anziché 49,99€) - Doppio Sconto del 60%

Se non volete perdervi nemmeno un'offerta, vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo: tutti i Doppi Sconti resteranno disponibili su PlayStation Store fino al 22 giugno alle ore oo.59.

Ricordiamo naturalmente che le promozioni che vi abbiamo segnalato tengono conto di un abbonamento PlayStation Plus attivo: se non siete dunque iscritti ad alcun piano, avrete diritto a uno sconto inferiore.

E se non siete ancora sazi di offerte, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per approfittare degli sconti Days of Play: per aiutarvi nelle vostre scelte, abbiamo anche segnalato i migliori giochi da non lasciarvi sfuggire a meno di 20 euro.

Se siete curiosi di scoprire quali sono stati i giochi più scaricati su PS Store durante lo scorso mese, vi segnaliamo che nelle scorse ore è stata pubblicata l'interessante classifica ufficiale.