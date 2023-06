PlayStation Store, al via gli sconti Days of Play fino al 75%: ecco i migliori

Da oggi sono ufficialmente partiti gli sconti Days of Play su PlayStation Store: l'attesa promozione di casa Sony rappresenta un'occasione ideale per poter risparmiare cifre importanti sui propri videogiochi preferiti.

Dopo aver già aperto le danze con una promozione molto interessante sull'abbonamento PS Plus, le nuove offerte di PS Store hanno deciso di proporre tantissimi titoli in offerta, anche con sconti fino al 75% e includendo anche alcune delle più amate esclusive PS5.

Non possiamo infatti non iniziare questo articolo senza segnalarvi gli sconti dedicati a God of War Ragnarok, l'ultima premiata avventura di Kratos e Atreus: oggi potrà essere vostro con il 25% di sconto (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

Ma lo stesso sconto è valido anche per The Last of Us Part I, remake della prima avventura di Ellie e Joel, mentre potrete trovare in offerta anche altre esclusive come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Ovviamente, non potranno mancare le grandi produzioni di terze parti, come FIFA 23 e Call of Duty Modern Warfare II: una delle offerte più interessanti è dedicata ad Assassin's Creed Valhalla Deluxe, oggi disponibile con il 75% di sconto.

Potete trovare tutte le offerte al seguente indirizzo, ma per aiutarvi nella vostra scelta vi elencheremo i migliori giochi in offerta con Days of Play su PlayStation Store selezionati da noi.

Days of Play: migliori sconti su PS Store

Assassin's Creed Valhalla Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75%

a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-gen a 43,98€ (anziché 79,98€) - Sconto del 45%

a 43,98€ (anziché 79,98€) - Sconto del 45% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30% Dead Island 2 a 55,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 20%

a 55,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 20% Dead Space a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30%

a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30% Dying Light 2 Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% FIFA 23 Ultimate Edition a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60% Forspoken a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Ghost of Tsushima Director's Cut a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% God of War Ragnarok a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% Gotham Knights a 24,74€ (anziché 74,99€) - Sconto del 67%

a 24,74€ (anziché 74,99€) - Sconto del 67% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Gran Turismo 7 a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Horizon Forbidden West a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% The Last of Us Parte I a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% WWE 2K23 Cross-gen a 56,24€ (anziché 74,99€) - Sconto del 25%

Le offerte Days of Play termineranno ufficialmente il 13 giugno alle ore 00.59: il nostro consiglio è dunque di approfittarne prima che sia troppo tardi.

E se queste promozioni non fossero comunque sufficienti, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili le offerte de "Il Pianeta degli Sconti". Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato i migliori giochi da acquistare a meno di 15 euro.