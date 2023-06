Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro con Days of Play

Questo fine settimana sono stati inaugurati ufficialmente gli attesissimi sconti Days of Play, la promozione di PlayStation Store dedicata a tutti i prodotti più amati dagli utenti PS5 e PS4.

Grazie alle nuove offerte, potrete infatti risparmiare su alcune delle più grandi produzioni di terze parti, oltre a poter approfittare di speciali sconti sull'abbonamento annuale PlayStation Plus.

Si tratta però anche di un'occasione per recuperare perle videoludiche a piccoli prezzi, arrivando a spendere anche non più di 20 euro (trovate gift card apposite su Amazon) per giochi che non possono mancare nella vostra raccolta.

Alcuni esempi sono indubbiamente gli open world di casa Rockstar Games: l'edizione PS5 di GTA V potrà essere vostra con il 50% di sconto, mentre su Red Dead Redemption 2 è disponibile una generosa riduzione di prezzo del 67%.

Segnaliamo anche un interessante bundle in casa Capcom, con i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 inclusi nella Raccoon City Edition a meno di 15 euro.

Questi, naturalmente, erano solo alcuni dei numerosi prodotti che potete trovare su PlayStation Store con Days of Play: di seguito vi segnaleremo i migliori giochi a meno di 20 euro selezionati dalla nostra redazione.

Days of Play: migliori giochi a meno di 20 euro

Assassin's Creed Odyssey a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80% Dark Souls Remastered a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Hades a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Mass Effect Legendary Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% NBA 2K23 Digital Deluxe a 12,59€ (anziché 44,99€) - Sconto del 72%

a 12,59€ (anziché 44,99€) - Sconto del 72% Raccoon City Edition (RE2 + RE3) a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

Dato che sono presenti davvero troppi sconti per poterli elencare tutti, il nostro consiglio è quello di consultare la lista completa di prodotti disponibili a meno di 20 euro al seguente indirizzo, così da non lasciarvi sfuggire nemmeno un'offerta.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora pochi giorni per approfittare delle occasioni con Il Pianeta degli Sconti: anche in questo caso abbiamo segnalato per voi i migliori titoli a basso prezzo, acquistabili a meno di 15 euro.