PlayStation Stars sta per tornare, ma c'è una brutta notizia

Il programma fedeltà PlayStation Stars ha dovuto affrontare quasi un mese di blackout senza alcuna reale spiegazione ufficiale, ma nelle scorse ore è arrivata una conferma importante da parte di Sony, che ne ha confermato il ritorno con un rilascio graduale in base alle regioni.

Non è stato ancora svelato esattamente quando sarà possibile tornare a raccogliere punti e sbloccare ricompense, né se ci sarà qualche tipo di "compensazione" per gli utenti che non sono riusciti a completare le campagne inizialmente previste, ma almeno si potrà tornare a sbloccare nuovi obiettivi.

Sfortunatamente, il blackout è accaduto proprio nel mezzo delle celebrazioni Days of Play, per le quali erano previsti diversi premi speciali e campagne da sbloccare: questo imprevisto tecnico ha di fatto creato disagi a quegli utenti che intendevano sbloccare ricompense solo più avanti.

In molti si aspettavano dunque che ci sarebbe stato un ritorno di queste speciali campagne promozionali, estendendo la durata delle promozioni: sfortunatamente, PlayStation LifeStyle segnala che non sarà affatto così.

Sul sito ufficiale di PlayStation Stars è infatti disponibile una speciale FAQ, che include anche la risposta a una domanda molto importante, ovvero se ci sarà l'opportunità di poter completare le campagne Days of Play. E dobbiamo segnalare che la risposta è, sfortunatamente, negativa:

«Poiché Days of Play è terminato, le campagne specifiche dei Days of Play non sono più attive. L’aspetto per la teca dei Days of Play risulta ancora disponibile se selezionato».

Una giustificazione che francamente lascia interdetti: è vero che la campagna in sé dei Days of Play è terminata, ma non è stata certo colpa degli utenti se PlayStation Stars non è stato accessibile per un mese.

Insomma, nonostante sia una decisione altamente discutibile, purtroppo non avrete più la possibilità di completare le campagne specifiche per Days of Play. Speriamo, almeno, che quelle sostitutive riescano a non farne sentire troppo la mancanza.

Ricordiamo che con PlayStation Stars potete usare i vostri punti non solo per acquistare oggetti digitali per le vostre bacheche virtuali, ma anche sbloccare videogiochi gratis come Stellar Blade.

Rimuovere quindi delle campagne per problemi tecnici su cui gli utenti non hanno responsabilità, dunque, non può che lasciare l'amaro in bocca.

Rimuovere quindi delle campagne per problemi tecnici su cui gli utenti non hanno responsabilità, dunque, non può che lasciare l'amaro in bocca.