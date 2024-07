I regali di PlayStation Stars stanno per tornare, dopo quasi un mese di blackout

La campagna PlayStation Stars sembra finalmente pronta a fare il suo ritorno, dopo quasi un mese di assenza: il programma fedeltà è sparito improvvisamente per non fare più alcun ritorno.

Questa iniziativa consente di raccogliere punti per sbloccare alcuni premi digitali: alcuni di questi sono semplici oggetti per una collezione virtuali, ma in alcuni casi è stato reso possibile perfino vincere giochi totalmente gratis, come il recente Stellar Blade.

L'unica comunicazione ufficiale da parte di Sony è arrivata soltanto qualche giorno dopo l'inizio del blackout tramite una notifica inviata agli utenti, con la quale la casa di PlayStation sottolineava di essere al corrente dei problemi e di essere al lavoro per risolverli.

Ad oggi non è ancora chiaro cosa sia accaduto e rimane impossibile accedere al programma, dato che l'icona di PlayStation Stars è stata perfino rimossa dall'applicazione ufficiale, ma finalmente si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

La pagina ufficiale di PlayStation Stars si è infatti aggiornata con un breve comunicato, che ne annuncia un ritorno graduale nelle prossime giornate:

«PlayStation Stars tornerà presto con un lancio regionale graduale. Grazie per la pazienza e non vediamo l'ora di darti il benvenuto di nuovo».

Questo periodo di blackout resta indubbiamente curioso: a memoria è davvero difficile ricordare un periodo così longevo in cui un programma fedeltà di raccolta punti è rimasto offline così a lungo, senza alcuna comunicazione e che richiede addirittura lanci regionali.

Sembrerebbe insomma che sia successo qualcosa di molto grave a livello interno, che ha costretto Sony a prendersi tutto il tempo necessario per risolvere la situazione. E, con buona probabilità, non sapremo mai cosa è accaduto davvero.

In ogni caso, i fan potranno certamente essere felici di poter tornare a raccogliere punti con le diverse attività proposte da PlayStation Stars, con l'augurio che magari l'applicazione possa presto venire integrata direttamente sulle console.

Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più sul suo ritorno: