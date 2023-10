PlayStation Portal: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

L'uscita di PlayStation Portal è ormai vicina e per questo motivo sono aperti i pre-ordini, che vi permettono di prenotare il vostro esemplare della handheld di casa Sony, pensata esclusivamente per il gioco remoto dalla vostra PS5.

Portal, infatti, arriverà sul mercato il 15 novembre 2023, ma già da ora avete la possibilità di acquistarla per riceverla comodamente a casa al momento del lancio. Sappiamo che per il momento l'accoglienza sui mercati stranieri è stata molto positiva, con una risposta del pubblico che ha praticamente mandato Portal in sold-out.

Difficile prevedere se le cose andranno allo stesso modo anche in Italia, ma se siete tra quelli che vogliono avere con certezza Portal fin dal lancio, la soluzione migliore è quella di pre-ordinarla.

PlayStation Portal: chi dovrebbe acquistarla?

Abbiamo già parlato in diverse occasioni di PlayStation Portal, spiegandovi lo scopo e il funzionamento di questa piattaforma.

Ricordate che non si tratta di un handheld indipendente, come furono all'epoca PSP o PlayStation Vita, ma di una "console" portatile che ha bisogno di PS5 per funzionare, poiché è votata al riprodurre in remoto i giochi dalla vostra console domestica.

Una volta impostata e collegata al Wi-Fi, Portal permette di vedere sul suo display da 8" a 1080p e 60 Hz le immagini del gioco in esecuzione su PlayStation 5, consentendovi così di giocare comodamente anche quando magari il televisore a cui è collegata la console è impegnato da qualcun altro.

Inoltre, Sony ha sottolineato come abbia progettato Portal per riprendere in tutto e per tutto le dimensioni e le tecnologie di DualSense, in modo tale che troviate subito familiare la sua ergonomia.

È anche dotata di feedback aptico e grilletti adattivi, per simulare al massimo l'esperienza che avreste giocando con PS5.

Non ci sono, quindi, giochi non compatibili con PS Portal, poiché essa funge da schermo e da controller per qualsiasi cosa stia girando su PlayStation 5 nel vostro salotto di casa.

Se, quindi, l'idea di una PS5 portatile che possa accompagnarvi in un'altra stanza fa per voi, perché volete giocare comodi sul letto mentre la vostra famiglia vede un film sulla TV in salotto, potrebbe essere la soluzione perfetta.

PlayStation Portal: dove prenotarla al miglior prezzo