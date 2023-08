PlayStation Portal, prezzo e dettagli della "PS5 tascabile"

PlayStation Portal porta l'esperienza di PS5 nel palmo della mano. Il nuovo device include le caratteristiche principali del controller wireless DualSense, tra cui i trigger adattivi e il feedback aptico.

A maggio Sony aveva confermato l'arrivo di una nuova periferica pensata per affiancare PlayStation 5. Si trattava di Project Q, che non è una vera e propria console portatile.

Lo schermo LCD da 8 pollici è in grado di offrire una risoluzione di 1080p a 60 fps, garantendo un'esperienza visiva ad alta definizione.

«Dal lancio di PS5, siamo rimasti stupiti nel vedere come i giocatori di tutto il mondo abbiano accolto i salti generazionali che abbiamo fatto nell'esperienza di gioco, come la sensazione di maggiore immersione offerta dal feedback aptico e dai trigger adattivi del controller wireless DualSense», ha spiegato Sony via PS Blog.

«La nostra comunità PlayStation continua a darci motivo di sfidare noi stessi per portare nuove innovazioni sul mercato per il divertimento di tutti i giocatori. Ecco perché oggi siamo particolarmente lieti di condividere nuovi aggiornamenti sui nostri prossimi prodotti hardware.»

In sintesi, PS Portal è pensata per l'utilizzo domestico, non è una piattaforma da usare in treno e in aereo, dato che di base funziona per ricevere le immagini trasmesse da PS5.

Sony ha anche rivelato le nuove cuffie wireless over-the-ear per PlayStation, Pulse Elite e Pulse Explore.

Sia Elite che Explore offrono audio lossless a bassa latenza da PS5 e PlayStation Portal grazie alla nostra nuova tecnologia wireless PlayStation Link.

Il remote player PlayStation Portal sarà lanciato nel corso dell'anno al prezzo di 219,99 euro. Avremo presto maggiori dettagli sull'inizio dei preordini. Ricordiamo che Portal non ha nulla a che vedere con il controller ufficiale per giocare su mobile (ossia Backbone), che ha un costo di listino di 119,99 euro.

In questo caso, parliamo di una periferica prodotta proprio da Sony e dotata anche del display, a differenza di DualSense Edge.