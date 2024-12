Playstation Portal 20° anniversario TORNA DISPONIBILE! Non perdetela!

L’esclusiva PlayStation Portal 20° Anniversario è finalmente tornata disponibile al prezzo speciale di 239,99€ sul PlayStation Store. Questo straordinario dispositivo vi consente di estendere l’esperienza di gioco della vostra PS5 ovunque, grazie alla compatibilità con il Remote Play e al supporto per reti Wi-Fi ad alta velocità. Se amate le ultime novità tecnologiche e non potete fare a meno dei videogiochi, questa è un’opportunità da cogliere al volo.

Playstation Portal 20° anniversario, perché acquistarla?

Con il suo luminoso display LCD da 8 pollici e la risoluzione 1080p a 60 fps, PlayStation Portal vi permette di giocare ai vostri titoli preferiti della PS5 in totale libertà, senza occupare lo schermo della TV. Il dispositivo è progettato per garantire flessibilità, consentendo l’accesso ai vostri giochi ovunque sia disponibile una connessione Internet con una velocità minima di 5 Mbps. Ideale sia per l’uso domestico che in movimento, il dispositivo assicura prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Grazie al supporto per il controller DualSense, potrete godere di un livello di immersione senza precedenti. Il feedback aptico e i grilletti adattivi migliorano il realismo di ogni sessione di gioco, rendendo ogni momento ancora più coinvolgente e intenso.

PlayStation Portal è perfetta anche per chi condivide la TV con la famiglia. Mentre gli altri guardano un film o una serie, voi potrete continuare a giocare indisturbati ai vostri titoli PS5 e PS4 preferiti. È la soluzione ideale per rivoluzionare la vostra esperienza di gaming e portarla a un livello superiore.

Non aspettate troppo: l’edizione celebrativa per il 20° anniversario è un prodotto molto richiesto e potrebbe terminare presto. Con il suo design elegante, le funzionalità avanzate e un prezzo competitivo, si posiziona come una delle migliori scelte per i gamer che desiderano ampliare la propria esperienza di gioco.