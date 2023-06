PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i giochi gratis di maggio

Tra poche ore non saranno ufficialmente più disponibili i giochi gratis PlayStation Plus offerti nel mese di giugno: a partire da domani 6 giugno saranno infatti riscattabili i nuovi omaggi del mese per tutti gli utenti abbonati.

Ricordiamo che il piano PS Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) permette di aggiungere permanentemente alla vostra raccolta diversi titoli selezionati, giocabili quando vorrete a patto di essere ancora iscritti al servizio, anche dopo la loro effettiva rimozione.

Prima che vengano rilasciati i giochi gratis di giugno, se per qualunque motivo non aveste ancora riscattato gli omaggi dello scorso, oggi 5 giugno è la vostra ultima occasione per rimediare e aggiungere 3 giochi gratis alla vostra raccolta.

Vi ricordiamo che potete avviare il download direttamente dalle vostre console nell'app dedicata a PlayStation Plus o, in alternativa, procedere immediatamente al riscatto direttamente via web ai seguenti indirizzi, così da essere sicuri di non dimenticarvene:

Se non aggiungerete questi titoli alla vostra raccolta entro la fine della giornata, non potrete più scaricarli gratuitamente, anche se siete già abbonati: assicuratevi dunque di aver già eseguito la procedura correttamente, anche se non avete intenzione di giocarli al momento.

Sulle nostre pagine continueremo ad avvertirvi e informarvi come sempre sulle novità relative a PlayStation Plus, segnalandovi tempestivamente la disponibilità dei nuovi giochi gratuiti del mese.

A tal proposito, se non siete ancora iscritti al servizio in abbonamento, segnaliamo che potete acquistarlo in offerta su PlayStation Store: iscrivendovi oggi potrete riscattare anche i giochi gratuiti di maggio, in attesa che vengano resi disponibili quelli di giugno.

Al momento non sono invece arrivate novità per il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, ma segnaliamo che gli utenti iscritti al piano più elevato del servizio in abbonamento potranno provare diversi giochi gratuiti in prova, tra i quali è stato aggiunto recentemente un big calcistico.