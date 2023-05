PlayStation Plus Premium, un big calcistico è gratis in prova da ora

Da questo momento è ufficialmente disponibile a sorpresa un nuovo gioco gratis in prova in esclusiva per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium, in vista dell'imminente fine dell'attuale stagione calcistica.

Tutti i fan che vorranno portare il proprio club al successo potranno infatti provare gratuitamente le prime ore dell'edizione PS5 di Football Manager 2023, l'ultima premiata simulazione di Sports Interactive.

L'edizione PlayStation è uscita con qualche mese di ritardo rispetto alle controparti sulle altre piattaforme: se non vedete già l'ora che inizi la nuova stagione di calcio potrete già mettervi alla prova e far diventare il vostro club uno dei migliori al mondo.

Potete già iniziare a scaricare la prova gratuita di Football Manager 2023 sulle vostre console PS5 già da adesso: questa nuova iniziativa di PlayStation Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) vi consentirà di provare le prime due ore di gioco.

Una durata sufficiente per poter iniziare a testare tutte le funzionalità proposte e per seguire la vostra squadra nelle prime partite: naturalmente potrete mantenere tutti i dati di salvataggio nella versione completa, qualora decideste di acquistarla al termine della prova.

Si tratta di un'iniziativa dunque molto interessante per tutti i fan del gioco del calcio: potete già trovare la versione in prova direttamente sulla pagina ufficiale dello store, anche via web al seguente indirizzo.

I vantaggi offerti dai nuovi piani in abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium hanno già convinto oltre 14 milioni di utenti: curiosamente, sembra che il servizio più popolare si sia rivelato proprio Premium.

Il servizio per le console Sony offrono infatti tanti bonus, tra i quali non possiamo non segnalare un catalogo in costante aggiornamento di giochi gratis. Tuttavia, anche nelle prossime settimane dovrà arrivare un atteso ricambio di titoli: ben 17 giochi stanno per lasciare PlayStation Plus Extra e Premium.