PlayStation Plus Premium, il nuovo gioco gratis in arrivo è Star Wars

In attesa che arrivi il consueto annuncio ufficiale di Sony sui giochi gratis in arrivo per il catalogo PlayStation Plus Premium, dovremmo aver già scoperto quale sarà uno dei classici PS1 in arrivo nei prossimi aggiornamenti del servizio.

Come prontamente segnalato da Gematsu, la commissione di rating del Taiwan pare essersi ancora una volta portata avanti, lasciandoci scoprire un grande classico per gli amanti di Guerre Stellari.

Si tratta di Star Wars Episodio 1: La Minaccia Fantasma, videogioco per PS1 ispirato all'omonimo film di George Lucas (trovate il Blu-Ray 4K su Amazon) e che ci narra le origini di Anakin Skywalker.

Non è la prima volta che i rating del Taiwan ci anticipano giochi gratis in arrivo: anche nelle scorse settimane erano state svelate 3 novità interessanti, ma per il momento non sono state ancora aggiunte al catalogo.

Di conseguenza, non sappiamo ancora con certezza se Star Wars Episodio 1 per PS1 sarà effettivamente aggiunto a dicembre o solo nei prossimi mesi, ma è evidente che il suo arrivo definitivo su PS Store e sul servizio in abbonamento siano solo questione di tempo, se non addirittura di giorni o settimane.

Come sempre vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di comunicati ufficiali da parte di Sony: non appena sapremo con certezza tutti i giochi gratis in arrivo sul catalogo di PlayStation Plus Premium, vi aggiorneremo prontamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, non dimenticatevi di dare un'occhiata ai giochi gratis in uscita dal catalogo nei prossimi giorni: ben 11 titoli stanno per dirci addio per sempre.

Non scordatevi inoltre di riscattare tutti i giochi gratis offerti da PlayStation Plus Essential per il mese di dicembre, qualora non lo aveste già fatto: le proposte riscattabili e scaricabili per l'ultimo mese dell'anno sono decisamente molto interessanti.