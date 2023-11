PlayStation Plus dirà presto addio a 11 giochi gratis

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis inclusi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di dicembre 2023, tra pochi giorni sarà necessario rinunciare a ben 11 titoli.

Naturalmente i titoli saranno ancora disponibili anche per chi ha un abbonamento Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon).

Vero anche che da questo momento sono ufficialmente disponibili tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di novembre.

Dopo aver infatti esplorato attentamente il catalogo di titoli inclusi, la community ha scoperto che ci sono 7 giochi gratis che lasceranno il catalogo nelle prossime settimane, via

I titoli in questione diranno addio a PS Plus sono:

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo - A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th

Legends of Ethernal

Shadow of Mordor

Shadow of War

The Escapists 2

Yakuza 6

Yakuza 7

Si tratta dunque di nuovi addii a sorpresa, dopo che il servizio in abbonamento ci aveva già anticipato la rimozione di altri giochi nelle scorse settimane.

Pur non essendo stati comunicati ufficialmente da Sony tramite post ufficiali su un blog o ulteriori comunicazioni, i fan sono riusciti a scoprire queste imminenti rimozioni consultando manualmente ogni singolo gioco gratis.

In virtù di ciò, avete ancora un po' di tempo per poter scaricare e quindi beneficiare gratuitamente dei suddetti titoli.

