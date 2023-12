PlayStation Plus, disponibili ora i giochi gratis di dicembre 2023

Per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Essential è finalmente arrivato il momento di celebrare l'ultimo mese dell'anno e prepararsi all'arrivo del 2024: il servizio in abbonamento per le console di casa Sony ha infatti appena reso disponibili tutti i giochi gratis di dicembre 2023.

Il piano base di PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) permette non solo di accedere al multiplayer online, ma come ormai i fan sapranno consente di riscattare giochi gratuiti ogni mese.

Advertisement

Una volta aggiunti alla vostra raccolta, questi titoli resteranno vostri per sempre, a patto di restare iscritti al servizio in abbonamento: la line-up dell'ultimo mese dell'anno è decisamente molto interessante, come vi avevamo anticipato nella nostra notizia dedicata.

Potete riscattare tutti i nuovi giochi gratis di dicembre 2023 direttamente accendendo alla sezione dedicata a PlayStation Plus dalle vostre console: in alternativa, vi basterà fare clic sui seguenti link per procedere al riscatto via browser.

Ricordiamo che come di consueto avrete tempo fino al primo martedì del prossimo mese per procedere al riscatto dei vostri nuovi omaggi: significa che dovrete aggiungerli al vostro account entro il 2 gennaio 2024.

Il nostro consiglio, come sempre, è dunque di riscattare questi giochi gratis il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene prima del dovuto.

Siamo invece ancora in attesa di scoprire quali saranno gli omaggi di dicembre per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, vi consigliamo di recuperare questi 11 giochi prima che sia troppo tardi, dato che lasceranno il catalogo nelle prossime settimane.

Ci auguriamo anche che Sony sia riuscita a risolvere definitivamente un fastidioso problema con i suoi server: diversi utenti hanno segnalato un ban permanente dei loro account, ma sarebbe solo un bug del PlayStation Network.