PlayStation Plus Premium, altri 3 classici PS1 e PSP in arrivo gratis

Altri tre classici previsti per gli utenti PlayStation Plus Premium sono trapelati in leggero anticipo.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) è infatti la possibilità di mettere mano a cult del passato.

Se classici come Parappa the Rapper 2 sono tra i titoli nel catalogo giochi gratis di novembre di PlayStation Plus Premium e Extra, a quanto pare non è finita qui.

Sony non ha ancora fatto un annuncio ufficiale sui giochi che verranno, ma la commissione di rating di Taiwan si è portata avanti, pubblicando alcuni titoli classici in arrivo (via PlayStation Lifestyle).

I seguenti giochi dovrebbero approdare su PS Plus Premium nel prossimo futuro (non è chiaro se a dicembre o prossimamente):

Buzz Lightyear of Star Command (PS1)

Thrillville (PSP)

Thrillville: Off the Rails (PSP)

I giochi di Thrillville sono stati originariamente rilasciati anche su PS2, ma sembra che Sony abbia scelto le versioni per PSP da inserire nel catalogo PS Plus.

Per quanto riguarda la data in cui questi giochi saranno aggiunti al servizio, Sony non ha uno schema fisso, quindi al momento in cui scriviamo è difficile dirlo.

Alcuni dei giochi classificati l'anno scorso sono passati a PS Plus Premium solo quest'anno, mentre altri, come Resistance Retribution di Insomniac Games, sono stati classificati ma non sono ancora stati rilasciati sul servizio.

Detto questo, l'attesa per i nuovi classici trapelati potrebbe non essere troppo lunga.

E, tra una partita e l'altra, da pochi giorni gli abbonati si potranno godere anche una serie di film dal catalogo Sony, tra i tanti vantaggi annunciati.

