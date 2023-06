PlayStation Plus Premium, ecco il nuovo gioco gratis in prova di giugno

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium possono accedere da questo momento a un nuovo omaggio esclusivo: il catalogo di giochi gratis in prova si è appena aggiornato con una nuova versione dimostrativa da scaricare.

Ricordiamo infatti che tra i vantaggi proposti dal piano del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) non è presente unicamente un catalogo di titoli in continuo aggiornamento, ma anche versioni di prova dedicate esclusive.

Come segnalato da Push Square, l'ultima demo introdotta su PS Plus Premium è dedicata a un nuovo gioco uscito da pochi giorni su PS5: si tratta di Park Beyond, un simulatore in cui gli utenti dovranno costruire il loro parco di divertimenti ideale.

Questa volta, a differenza di quanto accaduto con Hogwarts Legacy, la prova è abbastanza generosa in limiti di tempo: avrete infatti a disposizione 2 ore per testare a fondo tutte le sue funzionalità.

Una volta avviata la prova, potrete divertirvi con la versione completa di Park Beyond per tutte le prime 2 ore di gioco: non appena questo termine sarà scaduto, dovrete necessariamente procedere all'acquisto per continuare la vostra avventura.

Sarete comunque in grado di trasferire tutti i file di salvataggio alla versione a pagamento: se siete iscritti a PlayStation Plus Premium, vi consigliamo di approfittare di questa occasione il prima possibile.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per ricordarvi che proprio a partire da domani saranno ufficialmente disponibili ben 27 nuovi giochi gratis sul catalogo, 3 dei quali saranno classici esclusivi su PS Plus Premium. Come sempre, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete scaricarli.

Una delle principali differenze tra PS Plus e Xbox Game Pass è sicuramente l'assenza delle esclusive prodotte dai PlayStation Studios al day-one sul catalogo. Una strategia, che stando alle ultime dichiarazioni di Sony, non sembra essere in alcun modo destinata a cambiare.