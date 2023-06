PlayStation Plus Extra e Premium, annunciati i 27 giochi gratis di giugno

Tra pochi giorni arriverà ufficialmente il prossimo aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, con tanti nuovi giochi gratis disponibili: nelle scorse ore, Sony ha anche confermato la lista completa di titoli in arrivo, che includerà ben 27 nuovi omaggi.

Nella scorsa giornata erano infatti stati svelati solo i primi 8 titoli in arrivo, ma si trattava di una semplice anteprima: curiosamente, l'intera lista non è stata svelata tramite il blog ufficiale, ma con alcuni post sui propri account social.

Advertisement

Come di consueto, gli utenti iscritti a PS Plus Extra potranno accedere a un ampio catalogo di 24 giochi inediti, mentre chi è iscritto a PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) potrà approfittare di 3 nuovi classici, in aggiunta al Game Trial già anticipato nella scorsa giornata.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, con ben 27 titoli in totale:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di giugno 2023

A Hat in Time

Carto

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Deus Ex: Mankind Divided

Dodgeball Academia

Elex 2

Far Cry 6

Forager

Hundred Days: Winemaking Simulator

Inscryption

Killing Floor 2

Lonely Mountains: Downhill

MX vs ATV Legends

My Friend Peppa Pig

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay!

Redout 2

Rogue Legacy 2

Soulstice

Tacoma

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

The Talos Principle: Deluxe Edition

The Wild At Heart

Thief

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di giugno 2023

Herc's Adventures | PS1

Killzone: Liberation | PSP

Worms | PS1

Tutti i nuovi giochi gratuiti di PlayStation Plus Extra e Premium saranno disponibili da martedì 20 giugno: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete scaricarli sulle vostre console.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che sono già disponibili i giochi gratis di PS Plus Essential: se non li avevate già riscattati, non dimenticatevi di aggiungerli alla vostra raccolta.

Restando in tema di novità gratuite, segnaliamo anche che pochi giorni fa è stata rilasciata la demo di Final Fantasy XVI, in vista dell'imminente uscita ufficiale.