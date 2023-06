PlayStation Plus ha un "limite", ma Sony si è detta «soddisfatta» della scelta

PlayStation Plus non funziona esattamente come Xbox Game Pass, pur avendo di fatto un modello molto simile.

Gli utenti iscritti a PS Plus Extra possono accedere a un ampio catalogo di giochi inediti, così come chi è iscritto a PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon).

Dopotutto, le novità non mancano, come vi abbiamo reso noto annunciandovi i numerosi giochi di giugno del Plus.

Vero anche che con PS Plus si paga un canone mensile e si ottiene l'accesso a una libreria di giochi, ma mentre Game Pass consente di provare i titoli first-party al day-one, PlayStation ha scelto di fare aspettare i giocatori.

Anche se la cosa si è rivelata controversa (e decisamente poco apprezzata dall'utenza), Sony sostiene che la strategia funziona (via The Gamer).

«Siamo soddisfatti della nostra strategia», ha dichiarato il vicepresidente e responsabile globale degli abbonamenti Nick Maguire in un'intervista a GamesIndustry.biz.

«Inserire i giochi [nel catalogo Plus] un po' più tardi significa che possiamo raggiungere più clienti 12, 18, 24 mesi dopo l'uscita».

E ancora: «Vediamo che i clienti sono ancora entusiasti di quei giochi e ci si buttano a capofitto. Per noi sta funzionando. Occasionalmente, ci sarà l'opportunità di investire in un gioco 'day-and-date' come Stray e ci butteremo su questi giochi quando si presenteranno. Ma per noi, lasciare che i giochi first-party escano prima sulla piattaforma al di fuori del servizio... sta funzionando e continuerà a essere la nostra strategia per il futuro».

Shuhei Yoshida, responsabile di PlayStation per le iniziative degli sviluppatori indipendenti, ha dichiarato: «Crediamo che il rilascio di un titolo premium al momento del lancio e magari tra sei mesi, o tre mesi, o tre anni, quando le vendite del gioco scenderanno, l'inclusione in questo servizio, PS Plus Extra, possa aiutare a introdurre questi giochi a un pubblico nuovo e più ampio».

Sony ha anche dichiarato in passato di ritenere che il lancio di giochi first-party senza costi aggiuntivi su PS Plus romperebbe il "circolo virtuoso" e ridurrebbe gli investimenti per gli studi, con conseguente abbassamento della qualità dei giochi. Insomma, che piaccia o no, al colosso giapponese va benissimo così.

