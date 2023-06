PlayStation Plus, il titolo più giocato del 2022 è una sorpresa (o forse no)

Sony fa il bilancio del nuovo PlayStation Plus, quello che ha introdotto i vari tier di abbonamento e le altre novità, in un occasione molto speciale.

È passato un anno, infatti, da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Advertisement

Tra un festeggiamento e l'altro ovviamente non mancano i giochi gratis come al solito, visto che proprio oggi ne sono entrati ben 27 in Extra e Premium.

Così come i giochi in prova, che PlayStation continua ad offrire a tutti i suoi preziosi abbonati.

Gli stessi abbonati che sono stati fondamentali nel 2022, anno in cui il rework è stato lanciato e che ha segnato la nuova vita del servizio in abbonamento.

Tra le tante iniziative, PlayStation ha lanciato un concorso in cui potrete vincere anche un PlayStation VR 2 (lo trovate qui).

Ma, sena nulla togliere all'iniziativa, la cosa più interessante sono le statistiche diffuse da Sony sul rendimento del servizio nel 2022.

Le preferenze e abitudini di gioco svelano la domenica come giorno preferito della settimana per gli abbonati, così come luglio è stato il mese in cui hanno giocato di più.

Il Giappone è al primo posto tra i paesi che hanno giocato di più con i titoli nel catalogo, per una media modiale complessiva di 7,4 giochi per persona.

E se il 2011 è stata l'annata preferita per i retrogamers, con God of War III Remastered il titolo preferito dai cacciatori di trofei, i videogiochi più giocati sono molto interessanti.

I franchise che vincono sono God of War, Resident Evil e The Last of Us, ma ecco la top 3 dei titoli più giocati su PlayStation Plus nel 2022:

Stray Marvel's Spider-Man Miles Morales Ghost of Tsushima Director's Cut

Non che il gattino cyberpunk in cima alla classifica sia una sorpresa, visto che ha lottato per un goty con Elden Ring, tra l'altro. Possiamo quindi dire una volta per tutte che il felino ha dominato su PlayStation Plus.

Servizio che ha un limite, a detta di Sony, che però è comunque soddisfatta della scelta.