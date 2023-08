PlayStation Portal ha una data di lancio, ufficiale

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, è arrivata anche la data d'uscita definitiva, per PlayStation Portal. La nuova piattaforma da gioco pensata per il remote play da PS5, inizialmente attesa per un generico «entro al fine dell'anno», arriverà ufficialmente sugli scaffali il prossimo 15 novembre.

La conferma arriva da PlayStation Blog, con Sony che ha aggiornato il post di annuncio per condividere anche un video che mostra da vicino come funzionerà questa nuova piattaforma handheld.

«Il PlayStation Portal remote player uscirà in mercati selezionati il 15 novembre 2023 ed è ora disponibile per il pre-ordine su direct.playstation.com negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Portogallo» ha annunciato la compagnia giapponese.

«Inoltre, a partire dal 29 settembre 2023 il PlayStation Portal remote player potrà essere pre-ordinato anche da altri punti vendita selezionati in questi paesi, oltre che in Canada e in Giappone. Disponibilità regionale aggiuntiva sarà annunciata in seguito».

Nel video, come potete vedere, viene ribadito che sarà necessario possedere una PS5 per usare Portal, poiché si tratta di un dispositivo per il gioco remoto, che quindi ha bisogno di una console di appoggio, dove i giochi vengono eseguiti: Portal fungerà quindi, tramite Wi-Fi, da controller e schermo della vostra PS5.

Da notare che, sebbene ci sia stata data conferma nei giorni scorsi del fatto che Portal funzioni anche su un Wi-Fi diverso da quello a cui è connessa PS5, e quindi idealmente anche fuori casa (a patto di avere una buona connessione e una latenza accettabile), il trailer allude nuovamente a un solo utilizzo domestico, parlando di «home wi-fi».

Vedremo come continuerà la comunicazione relativa a questa piattaforma, per cui nei giorni scorsi erano anche arrivati i dettagli relativi alla velocità minima di connessione raccomandata per poter giocare senza intoppi.

Il lancio, quindi, è atteso per il 15 novembre, il prezzo è di 219,99 euro.