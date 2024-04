PlayStation Plus, 25 giochi gratis dicono addio a maggio [Agg.]

Aggiornamento ore 14.15: sembra che i giochi destinati a lasciare il catalogo siano in realtà 25 e non 24 come precedentemente segnalato.

Difatti, oltre a This Is the Police (PS4), anche il sequel This Is the Police 2 saluterà tutti a partire dal prossimo mese di maggio (grazie a PushSquare).

Notizia originale: PlayStation Plus Extra e Premium hanno svelato ufficialmente la lista completa di giochi gratis destinata a lasciarci a maggio.

Il catalogo giochi perderà infatti ben 24 titoli a partire dal prossimo mese: come i fan ben sapranno, i giochi disponibili nei piani di abbonamento più elevati (trovate gift card dedicate su Amazon) non sono giocabili permanentemente, a differenza dei prodotti riscattabili con Essential.

Come segnalato da PSU, il catalogo si è aggiornato pochi istanti fa per segnalare tutti i titoli che stanno per dirci ufficialmente addio: vi lasciamo alla lista completa qui di seguito.

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi rimossi da maggio 2024

Absolver Downfall

Abzu

Adrift

Ashen

Elex

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XV Royal Edition

Final Fantasy X / X-2

How To Survive 2

I Am Dead

Joiun

Last Stop

Minit

Monster Jam Steel Titans 2

My Friend Pedro

Observation

Sundered

The Artful Escape

The Messenger

This Is The Police

World of Final Fantasy

Tra i titoli che di sicuro spiccano maggiormente sono i vari capitoli della saga di Final Fantasy, ma nell'elenco si fanno notare anche Abzu e The Messenger.

Come riportato da PlayStation Game Size su X/Twitter, i seguenti giochi lasceranno PS Plus il 21 maggio.

Se dovessero esserci aggiornamenti sulla questione, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine: nel frattempo, vi consigliamo di provare questi titoli prima che sia troppo tardi.

Non dimenticatevi inoltre di controllare tutti i giochi aggiunti con l'aggiornamento di aprile: questo mese sono stati aggiunti svariati titoli in omaggio.

Tra questi, già da adesso potrete divertirvi con Dave the Diver, mentre gli altri due giochi promessi al day-one, ossia Tales of Kenzera Zau e Animal Well.

Ricordiamo inoltre che con PS Plus Extra e Premium potete accedere anche al catalogo di Ubisoft+ Classics, incluso e senza alcun costo aggiuntivo.