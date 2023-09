PlayStation Plus, ecco i giochi che lasceranno il catalogo a ottobre

Ogni mese, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si rimpolpa di nuovi titoli da giocare, sebbene di tanto in tanto è anche tempo di saluti.

Da quando Sony ha rinnovato il proprio servizio PlayStation Plus (è possibile trovare apposite gift card su Amazon) i vari livelli di abbonamento Essentials, Extra e Premium non hanno comunque mancato di offrire novità.

Difatti, Sony ha da poco rilasciato i 20 videogiochi gratis al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023, con sorprese.

Ora, però, come ripotato anche da PlayStation Game Size su X, la sezione "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Store è stata aggiornata, svelando quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo dei servizi durante il prossimo mese di ottobre.

Difatti, dal 17 ottobre 2023, ben sedici giochi lasceranno PS Plus Extra e Premium. Eccoli, elencati poco più in basso in ordine alfabetico:

Astebreed

Clouds & Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

GAL*GUNVOLT BURST

Goosebumps: The Game

INSIDE

LIMBO

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

The Crew

The Medium

The Quarry

TorqueL

Yakuza 3 Remastered (Deluxe/Premium)

Yakuza 4 Remastered (Deluxe/Premium)

Yakuza 5 Remastered (Deluxe/Premium)

Vi resta quindi poco meno di un mese per poter mettere le mani sui giochi in questione (tra cui spiccano vari Far Cry e Yakuza), prima di vederli sparire dal catalogo ed essere obbligati ad acquistarli separatamente,

Ricordiamo inoltre che potete inoltre ancora scaricare i giochi gratis del mese di PS Plus Essential: un mese sicuramente dai due volti, dato che l'ultima selezione ha introdotto sia il secondo gioco gratis più popolare oltre a quello meno apprezzato del 2023.

Restando in tema di addii, anche Xbox Game Pass ha da poco confermato quali giochi gratis non saranno più disponibili a fine settembre: ecco infatti gli 8 titoli che diranno addio a breve.