PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili ora 20 giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium.

Per il mese di settembre, il servizio in abbonamento di casa Sony (trovate gift card dedicate su Amazon) ha previsto per i suoi utenti abbonati ben 20 giochi gratis, divisi tra 16 omaggi Extra e 4 esclusivi per Premium.

Non è stato un mese facile per i fan, dato il rincaro per l'abbonamento annuale, ma almeno gli utenti iscritti potranno consolarsi con diversi giochi gratis interessanti, che vi riepilogheremo qui di seguito:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di settembre 2023

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4

Call of the Sea | PS4, PS5

Cloudpunk | PS4, PS5

Contra: Rogue Corps | PS4

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

Sid Meier’s Civilization VI | PS4

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

Tails Noir | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Unpacking | PS4, PS5

West of Dead | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di settembre 2023

Dragon’s Crown Pro | PS4

Star Ocean First Departure R | PS4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4

Star Ocean: Till the End of Time | PS4

Si tratta dunque di un mese particolarmente interessante, soprattutto per gli amanti di Star Ocean che avranno a disposizione ben 5 nuovi giochi tutti da recuperare.

Tra le proposte più interessanti di Plus Extra segnaliamo invece NieR Replicant e 13 Sentinels Aegis Rim, che vi raccomandiamo di recuperare il prima possibile.

Tutti i nuovi giochi gratis di PS Plus Extra e Premium sono già disponibili per il download: non possiamo che lasciarvi augurandovi dunque un buon divertimento!

Vi ricordiamo che potete inoltre ancora scaricare i giochi gratis del mese di PS Plus Essential: un mese sicuramente dai due volti, dato che l'ultima selezione ha introdotto sia il secondo gioco gratis più popolare che quello meno apprezzato del 2023.