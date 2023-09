PlayStation Plus a settembre ha offerto il suo peggior gioco gratis del 2023

Gli omaggi di settembre di PlayStation Plus si sono dimostrati a dir poco enigmatici, confermando che si è trattato di un mese a due volti per un servizio in abbonamento che ha già dovuto fare i conti con la rabbia per l'aumento dei prezzi.

Il mese di settembre non è stato infatti accolto con favore dai fan, non solo per via del citato costo per le iscrizioni annuali, ma anche per la line-up stessa di Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) che, stando a diversi commenti arrivati online, non avrebbe soddisfatto le aspettative.

Eppure, nonostante queste reazioni, tra gli omaggi del mese abbiamo anche assistito al secondo gioco gratis più giocato del 2023: ci riferiamo naturalmente a Saints Row, anche se in tal caso è probabile che abbia dato una spinta decisiva la recente chiusura dello studio Volition.

Sembrava dunque che, per circostanze forse fortuite, poteva essere considerato un mese assolutamente positivo, ma gli ultimi dati ci restituiscono un vero e proprio settembre dai due volti per PS Plus: gli ultimi dati di TrueTrophies e GameInsights ci dicono infatti che questo mese abbiamo assistito anche al gioco gratis meno popolare di tutto il 2023.

Si tratta di Black Desert, l'MMO fantasy uscito su PS4 lo scorso 2019, ma che su PC è stato disponibile fin dal 2015: evidentemente questa proposta non deve aver convinto tanti utenti, a giudicare dal fatto che è stato il gioco meno scaricato di tutto l'anno sul servizio in abbonamento.

Il precedente record negativo era stato ottenuto da Endling Extinction is Forever, offerto lo scorso luglio: il fatto che sia stato battuto da Black Desert conferma la scarsissima popolarità degli MMO per gli utenti PS5.

Del resto, TrueTrophies ci ricorda che anche Fallout 76 non ha avuto particolarmente successo: pur essendo stato offerto gratis quest'anno, l'MMO di Bethesda è stato l'ottavo gioco meno scaricato del 2023.

Non aiuta certamente il fatto che da questo mese è disponibile anche Baldur's Gate 3 su PS5, un altro gioco di ruolo fantasy pronto a rubare tantissime ore di tempo agli utenti, o anche lo stesso fatto che Black Desert ormai comincia a far sentire il peso degli anni che porta.

Ad ogni modo, è sicuramente interessante che il mese di settembre su PlayStation Plus ci ha offerto sia la seconda proposta più popolare che quella meno apprezzata di tutto l'anno: vedremo se il prossimo mese sarà anche solo leggermente più equilibrato.