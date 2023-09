Xbox Game Pass, 8 giochi gratis dicono addio a fine settembre

È arrivato ancora una volta il momento di prepararsi a tanti nuovi addii su Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento di casa Microsoft ha già svelato ai suoi utenti quali giochi gratis saranno costretti a salutarci alla fine del mese.

Come ormai i fan sapranno, il catalogo di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) si aggiorna costantemente con diverse release importanti e titoli di spessore, ma le produzioni di terze parti non saranno disponibili per sempre: a metà e fine mese assistiamo infatti a nuovi refresh, con le ultime occasioni per recuperare diverse produzioni.

Dopo aver già detto addio a ben 9 giochi, anche la fine del mese non sarà di meno: abbiamo verificato manualmente le relative app e possiamo confermare che 8 giochi gratuiti ci saluteranno a partire dal 30 settembre.

Potete trovare la lista completa qui di seguito, che include diversi titoli che vi suggeriamo di provare prima che sia troppo tardi:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 30 settembre 2023

Beacon Pines

Despot's Game

Last Call BBS (PC)

(PC) Moonscars

Outriders

Prodeus

Shenzhen I/O (PC)

(PC) Weird West

Tra i giochi di punta pronti a lasciarci questo mese non possiamo che segnalarvi Outriders, l'ambizioso sparatutto cooperativo pubblicato da Square Enix e che è rimasto disponibile gratuitamente fin dal day one.

Segnaliamo anche l'improvviso addio di Weird West, che proprio pochi mesi fa si era aggiornato con la Definitive Edition e che è purtroppo già pronto a lasciare Xbox Game Pass.

Non possiamo dunque che consigliarvi nuovamente di provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi, ricordandovi che potete comunque scegliere di acquistarli con uno sconto speciale prima del 30 settembre, a patto di essere abbonati.

Ricordiamo che da pochi giorni è ufficialmente disponibile Xbox Game Pass Core, il servizio in abbonamento che sostituisce Live Gold: un lancio celebrato con altri 2 giochi gratis.

Dal day one potrete invece scaricare anche l'attesissimo soulslike Lies of P: per scoprire ulteriori dettagli sull'avventura con Pinocchio protagonista, vi rimandiamo alla nostra recensione.