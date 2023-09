Il rivale di GTA ha la rivincita: è il secondo miglior gioco gratis del 2023 su PS Plus

L'inclusione tra i giochi gratuiti mensili di PlayStation Plus offre spesso ad alcune produzioni una grande occasione di riscatto per produzioni controverse: del resto, chi è iscritto al servizio in abbonamento ha la possibilità di scaricarli e provarli senza dover spendere un centesimo in più.

I nuovi giochi gratis mensili di PS Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) avevano destato non poche perplessità tra gli utenti, ma è apparso fin da subito chiaro a tutti che a fare da padrone il mese di settembre sarebbe stato Saints Row, il reboot del più agguerrito rivale di GTA.

Un lavoro che però non era riuscito affatto a soddisfare le aspettative, al punto da aver indirettamente provocato la chiusura dello studio Volition dopo 30 anni di attività.

E non saremmo stupiti se proprio questo annuncio avesse spinto ancora più utenti a scaricare Saints Row, per scoprire che cosa sia effettivamente andato storto con questo progetto.

Curiosamente, la spinta su PlayStation Plus è servita a garantirgli una clamorosa rivincita: come riportato da TrueTrophies e GameInsights, Saints Row è infatti diventato il secondo miglior gioco gratis del 2023 su PS Plus in termini di download.

Un dato che lo porta ad arrivare appena un gradino sotto Battlefield 2042, che aveva guadagnato addirittura il 578% di giocatori in più, ma che porta il rivale di GTA a superare perfino Call of Duty Black Ops Cold War, proposto lo scorso luglio.

Un traguardo che, inevitabilmente, non può che aumentare i rimpianti per la chiusura di Volition, ma almeno gli sviluppatori potranno essere soddisfatti di aver ottenuto questa piccola "rivincita" per una produzione che, pur con i suoi innegabili problemi, forse avrebbe meritato un altro destino.

Per fortuna, Saints Row potrà andare avanti anche senza i suoi sviluppatori originali: il publisher Deep Silver ha già garantito che la saga «vivrà ancora». Speriamo solo che la prossima volta si ottengano risultati migliori, senza che PS Plus sia necessario.