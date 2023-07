PlayStation Plus, disponibili ora i giochi gratis di luglio

Da questo momento potete ufficialmente aggiungere alla vostra raccolta i giochi gratis offerti a luglio su PlayStation Plus, disponibili per gli utenti iscritti a Essential e ai piani di abbonamento più elevati.

Ricordiamo come di consueto che il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) vi permetterà di aggiungere alla vostra raccolta diversi omaggi gratuiti ogni mese, scaricabili anche in seguito — a patto di restare iscritti.

Questo significa però che se non avevate riscattato gli omaggi gratuiti di giugno, siete ormai fuori tempo massimo: il catalogo si è infatti aggiornato con 3 nuovi giochi, tutti particolarmente interessanti.

Potete iniziare a riscattarli direttamente dalle vostre console o, più comodamente, via browser facendo clic sulle seguenti pagine ufficiali:

PlayStation Plus: giochi gratis di luglio 2023

Tutti i titoli proposti per questo mese sono disponibili sia su PS5 che su PS4: potete già scaricarli da questo istante, senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che il catalogo di giochi gratis di PlayStation Plus Essential viene aggiornato ogni primo martedì del mese: di conseguenza, avete tempo fino al 31 luglio per poterli aggiungere alla vostra raccolta.

Vi terremo chiaramente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno annunciati i giochi gratis dedicati agli utenti Extra e Premium, o quando verranno svelati gli omaggi di agosto: per il momento, non possiamo che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento.

Nel frattempo, non dimenticatevi di dare un'occhiata ai giochi gratis in uscita da PS Plus Extra e Premium: Sony ha annunciato l'addio di ben 10 titoli, tra i quali ci sono big da non lasciarvi scappare.

Sta infatti per lasciarci anche un candidato al GOTY 2022: una tenera avventura che si è rivelata, forse a sorpresa, il gioco gratis più scaricato dello scorso anno.